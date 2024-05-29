Детский сад в корпусе 1004А закроют только на лето, а в новом учебном году он продолжит работать в штатном режиме, сообщил «Зеленоград.ру» директор школы 1528 Александр Бурзин.

«Корпус 1004А работает до 1 июня, а затем будет закрыт на лето. Как правило, в этот период дети уезжают в отпуск со своими родителями, навещают бабушек и дедушек, нагрузка на детские сады всегда снижается, поэтому мы организуем дежурные группы для дошкольников в соседнем корпусе»

Раньше родители, обеспокоенные слухами о закрытии детского сада из-за недобора, писали, что подать заявку в него из электронной очереди невозможно, и просили всех зеленоградцев, кто давно ждет места в детском саду для своего ребенка, приходить с документами прямо к заведующей.

Однако Бурзин утверждает, что набор детей в младшие группы на 2024-2025 учебный год открыт.

Сейчас в корпусе 1004А, по данным школы 1528, функционирует четыре группы, одна из которых подготовительная. Наполняемость групп — в среднем 25-26 воспитанников.

Непонятно, почему школа не предпринимает активных усилий для привлечения в полупустой детский сад желающих из других районов, где существует дефицит мест.