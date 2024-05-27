Два года назад грузовик маркетплейса заехал на тротуар возле корпуса 514 и сбил насмерть пешехода. Попытки оградить заезд на этот тротуар велись и за несколько лет до этого, но безуспешно. Однако после гибели человека и многочисленных пинков от местных жителей, дело сдвинулось.

В феврале управа сообщила, что закупила ограждения, а в пятницу вдоль тротуара установили столбики. Но то ли не смогли расставить их равномерно, то ли подсуетились злоумышленники — уже в день установки два столбика «раздвинулись» на расстояние, достаточное для проезда машины.