Фото: "Зеленоград.ру"
Два года назад грузовик маркетплейса заехал на тротуар возле корпуса 514 и сбил насмерть пешехода. Попытки оградить заезд на этот тротуар велись и за несколько лет до этого, но безуспешно. Однако после гибели человека и многочисленных пинков от местных жителей, дело сдвинулось.
В феврале управа сообщила, что закупила ограждения, а в пятницу вдоль тротуара установили столбики. Но то ли не смогли расставить их равномерно, то ли подсуетились злоумышленники — уже в день установки два столбика «раздвинулись» на расстояние, достаточное для проезда машины.
И такое, как мы знаем, происходит не только на этом тротуаре. Сколько же лет, чиновников, бумаг и смертей нужно, чтобы перекрыть заезд на тротуар?
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