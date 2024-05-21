В доме планировали заменить стояки канализации и отопления. Что именно не понравилось жителям, неизвестно, но из-за недопуска рабочих фонд капремонта (ФКР) распорядился перенести проведение этих работ.

Когда именно ФКР сделает вторую попытку, пока неизвестно — в московской программе капремонта период работ по замене стояков в этом доме с 2024 по 2026 год, так что может быть попробуют в следующем году. Тем более «Жилищник» уже закупил материалы для этих работ: трубы, утеплитель, радиаторы, пластины теплообменника и прочее — всего прошло семь закупок.

Корпус 145 — девятиэтажный дом 1961 года постройки. Судя по данным ФКР, основные этапы капремонта прошли в этом доме в 2017 году. Кроме стояков, осталось провести капремонт подъездов.

Такие эксцессы с капремонтом, хоть и редко, но случаются — два года назад в Зеленограде это случилось в корпусах 435 и 922. А в целом по Москве только за май было более двух десятков таких отмен.