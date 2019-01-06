Родители заперли молодого человека в квартире, чтобы он не смог выйти за спиртным. Тогда он скрутил жалюзи и попытался спуститься по ним с четвертого этажа во двор. Однако на уровне второго этажа не удержался и упал на землю.
Инцидент произошел 1 января 2019 года в корпусе 1605, сообщает ресурс «ЯПлакалъ», цитируя первоисточник из закрытого сообщества социальной сети «ВКонтакте» «Плохие новости 18+». Говорится также, что 29-летний зеленоградец злоупотреблял алкоголем и воровал у родителей деньги, зовут его Сергей. По данным ресурса, врачи диагностировали мужчине переломы шейных позвонков и дали неблагоприятные прогнозы. На момент публикации он находился в коме.
Внимание! Видео содержит кадры падения человека с высоты и нецензурную лексику!
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