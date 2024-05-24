Тротуарные ограждения поставят в трёх местах Зеленограда. Это очень странное решение 24.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Решение об установке тротуарных ограждений приняла комиссия по безопасности дорожного движения после обращения зеленоградской автоинспекции:

  • возле дома 2 на Яблоневой аллее («Вкусвилл», Bell Pub, «Руки вверх»)
  • возле корпуса 1104 (ТЦ «Ольга»)
  • у корпуса 435А

Возможно, в ГИБДД руководствовались произошедшими в этих местах ДТП с пострадавшими, но это не точно — внятного объяснения нет.

Почему в решении комиссии сказано именно о тротуарных ограждениях, а не об антипарковочных столбиках, непонятно. Сплошное ограждения приводит к тому, что не только машина не сможет заехать на тротуар, но и пешеход не сможет зайти на тротуар с дороги.

Например, на Яблоневой аллее вдоль дома 2 на проезжей части находится парковка (на фото). Значит припарковавшиеся водители будут вынуждены, выйдя из машины, идти по автомобильной дороге до ближайшего пешеходного перехода. Очевидно, это небезопасно.

Какой тип ограждений будут ставить, пока неизвестно — это решат в районных управах, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре. Раньше в Зеленограде ставили сборно-сварные конструкции из трубчатых стоек и перекладин. Иногда перекладина легко вынимается из стойки. Восемь лет назад возле зеленоградского суда автомобиль пробил такое ограждение, отлетевшая секция попала в детскую коляску и убила трехмесячного ребенка. То есть подобные ограждения не погасят удар машины, а пешеходы всё равно могут перелезть между перекладинами и выйти на дорогу.

Призываем управы не совершать ошибку и не ставить сплошное ограждение. Или хотя бы внятно объяснить это странное решение.

Тротуарные заборы вдоль магистральных дорог, наоборот, начали убирать в 2019 году. Тогда речь шла о том, что они не нужны в принципе — не функциональны, выглядят убого, требуют ремонта. Но этого не произошло.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, безопасность дорожного движения (бдд), микрорайон 4, микрорайон 11
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Тротуарные ограждения поставят в трёх местах Зеленограда. Это очень странное решение Новости
Финал конного дерби в Horseka 29-30 июня — яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman Реклама
Два светофора на пешеходных переходах поставят в 10 и 14-м микрорайонах. Это всё, что запланировано на этот год по программе установки светофоров на широких дорогах Новости
Курьеров, снимавших штаны перед камерой в лифте, поймали. Они извинились за свой «немножко неадекватный поступок» Новости
Вакансии компании, занимающейся нанесением принтов на одежду — требуются упаковщик, бухгалтер и старший смены Реклама
Льготы на проезд по М-11 просит ввести и партия «Справедливая Россиия», перехватывая идею у зеленоградского депутата Новости
Ремонт фонтан в парке Победы за сто миллионов кажется законченным — однако его снова нужно подлатать Новости
Летний сезон в Starset — суперакции для всех новых учеников школы-студии Реклама
«Зеленоградский чикатило» Юрий Гриценко может оказаться на свободе уже в следующем месяце Новости
Сказочной карете — ветерану детских площадок Зеленограда — исполнилось 30 лет Истории
Летние развлекательно-образовательные интенсивы в детском Центре «Учи.ру» в Зеленограде Реклама
Провести капитальный ремонт в корпусе 145 оказалось невозможно, потому что жители не пускали рабочих в квартиры Новости
Летние лагеря в Зеленограде - выбирайте по программе, месту, возрасту и другим параметрам Гид
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Вход в строящийся подземный переход на станции Крюково со стороны нового города оказался открыт. Но только с одной стороны Новости
20 мая - день рождения МЖК - самого необычного микрорайона Зеленограда. Вот его история Истории
Виртуальная реальность (VR) в «Мегазаре» — вас ждут армии зомби, колонизация Марса, шутеры по мотивам Fortnite и Minecraft и многое другое Реклама
Посетителей «Зеленопарка» эвакуировали после сообщения о минировании Новости
Дуб в честь знаменитого земляка — писателя Бориса Васильева — посадили в Солнечногорске Новости
Проведи лето ярко — на волне «Культурных каникул» Реклама
Каршеринг стал безопаснее: ДТП меньше, поездок больше Новости
Вступили в силу новые требования к внешнему виду курьеров на велосипедах и самокатах Новости
Парковку на Крюковской площади, на площадке возле корпусов 834, закрывают на ремонт Новости
За эмоциями — в «ТутБатут»! Реклама
Требуются упаковщики и грузчики на склад в Зеленограде — фиксированная оплата 250 руб/час Реклама
Творческие каникулы для детей 7-12 лет — со студией сценических искусств «АртКлан» Реклама
Пространство под Крюковской эстакадой нуждается в капитальном ремонте. Его начнут летом Новости
Суд арестовал на два месяца зеленоградца, обвиняемого в возбуждении ненависти к участникам СВО Новости
Обмелевшее Школьное озеро снова начали наполнять водой Новости
Концерт барочной музыки с подлинным старинным инструментом впервые в Зеленограде - 23 мая в театре «Ведогонь» Афиша
Беговые дорожки в парке Победы решили демонтировать — коммунальщики сами портят их тракторами во время уборки. Спортсмены объясняют, почему это плохое решение Новости
Летний музыкальный лагерь «Big Band» музыкальной академии «АФИНАMUSIK» — первая смена стартует 3 июня Реклама
Зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов пошел в народ на фоне скорых перевыборов. Жители удивлены его внезапной активностью Новости
Масса пассажиров сломала двери 19-му автобусу. В итоге все остались на остановке Новости
Бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» от компьютерной академии ТОП в Зеленограде Новости
Семейный ресторан «Конечно можно» открылся в 11-м микрорайоне Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру