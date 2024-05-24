Решение об установке тротуарных ограждений приняла комиссия по безопасности дорожного движения после обращения зеленоградской автоинспекции:

возле дома 2 на Яблоневой аллее («Вкусвилл», Bell Pub, «Руки вверх»)

возле корпуса 1104 (ТЦ «Ольга»)

у корпуса 435А

Возможно, в ГИБДД руководствовались произошедшими в этих местах ДТП с пострадавшими, но это не точно — внятного объяснения нет.

Почему в решении комиссии сказано именно о тротуарных ограждениях, а не об антипарковочных столбиках, непонятно. Сплошное ограждения приводит к тому, что не только машина не сможет заехать на тротуар, но и пешеход не сможет зайти на тротуар с дороги.

Например, на Яблоневой аллее вдоль дома 2 на проезжей части находится парковка (на фото). Значит припарковавшиеся водители будут вынуждены, выйдя из машины, идти по автомобильной дороге до ближайшего пешеходного перехода. Очевидно, это небезопасно.

Какой тип ограждений будут ставить, пока неизвестно — это решат в районных управах, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре. Раньше в Зеленограде ставили сборно-сварные конструкции из трубчатых стоек и перекладин. Иногда перекладина легко вынимается из стойки. Восемь лет назад возле зеленоградского суда автомобиль пробил такое ограждение, отлетевшая секция попала в детскую коляску и убила трехмесячного ребенка. То есть подобные ограждения не погасят удар машины, а пешеходы всё равно могут перелезть между перекладинами и выйти на дорогу.

Призываем управы не совершать ошибку и не ставить сплошное ограждение. Или хотя бы внятно объяснить это странное решение.

Тротуарные заборы вдоль магистральных дорог, наоборот, начали убирать в 2019 году. Тогда речь шла о том, что они не нужны в принципе — не функциональны, выглядят убого, требуют ремонта. Но этого не произошло.