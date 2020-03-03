Наш читатель Егор Никольский снял на видеорегистратор, как пожилая женщина с тростью отодвигает верхнюю перекладину в дорожном ограждении, перешагивает, вставляет перекладину обратно в паз и идёт через дорогу прямо между стоящими перед светофором автомобилями. До подземного перехода не меньше 50 метров.
Корреспондент «Зеленоград.ру» нашёл это место на пересечении улицы Каменки и Панфиловского проспекта со стороны 15-го микрорайона напротив «Атака». Перекладина действительно легко вынимается и вставляется обратно. При этом остальные балки рядом надёжно закреплены.
В прошлом году такие пешеходные ограждения, которые ранее ставили по требованию автоинспекции, демонтировали в Савёлкинском проезде и на части Центрального проспекта, а в перспективе их могут убрать по всему городу.
В 2016 году отлетевшая секция пешеходного ограждения, когда в него врезался автомобиль, убила младенца в коляске. Трагедия случилась тоже напротив «Атака», но со стороны 20-го микрорайона, возле суда.