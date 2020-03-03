Пешеход разобрал дорожное ограждение, лишь бы не идти к подземному переходу. Видео 03.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Наш читатель Егор Никольский снял на видеорегистратор, как пожилая женщина с тростью отодвигает верхнюю перекладину в дорожном ограждении, перешагивает, вставляет перекладину обратно в паз и идёт через дорогу прямо между стоящими перед светофором автомобилями. До подземного перехода не меньше 50 метров.

Корреспондент «Зеленоград.ру» нашёл это место на пересечении улицы Каменки и Панфиловского проспекта со стороны 15-го микрорайона напротив «Атака». Перекладина действительно легко вынимается и вставляется обратно. При этом остальные балки рядом надёжно закреплены.

В прошлом году такие пешеходные ограждения, которые ранее ставили по требованию автоинспекции, демонтировали в Савёлкинском проезде и на части Центрального проспекта, а в перспективе их могут убрать по всему городу.

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В 2016 году отлетевшая секция пешеходного ограждения, когда в него врезался автомобиль, убила младенца в коляске. Трагедия случилась тоже напротив «Атака», но со стороны 20-го микрорайона, возле суда.

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Что нужно сделать в этой ситуации?
Поймать пешехода и оштрафовать
Закрепить перекладину в ограждении
Сделать возможность переходить без спуска под землю
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Метки:
пешеходы, пдд, нарушение правил
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