Наш читатель Егор Никольский снял на видеорегистратор, как пожилая женщина с тростью отодвигает верхнюю перекладину в дорожном ограждении, перешагивает, вставляет перекладину обратно в паз и идёт через дорогу прямо между стоящими перед светофором автомобилями. До подземного перехода не меньше 50 метров.

Корреспондент «Зеленоград.ру» нашёл это место на пересечении улицы Каменки и Панфиловского проспекта со стороны 15-го микрорайона напротив «Атака». Перекладина действительно легко вынимается и вставляется обратно. При этом остальные балки рядом надёжно закреплены.