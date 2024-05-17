Парковку на Крюковской площади, на площадке возле корпусов 834, закрывают на ремонт 17.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Объявление об этом появилось рядом с парковкой — там возобновятся работы по ремонту и благоустройству. Просят убрать стоящие машины и не ставить новые.

Вообще, парковка здесь смотрится странно — фактически это тротуар перед магазинами. Площадка выглядит скорей только для пешеходов, тем более после устройства газонов и высадки деревьев.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 8, крюковская площадь
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