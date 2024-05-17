Объявление об этом появилось рядом с парковкой — там возобновятся работы по ремонту и благоустройству. Просят убрать стоящие машины и не ставить новые.

Вообще, парковка здесь смотрится странно — фактически это тротуар перед магазинами. Площадка выглядит скорей только для пешеходов, тем более после устройства газонов и высадки деревьев.