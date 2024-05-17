«Зеленоградские» наклейки на автомобили в нашем магазине мерча
Фото: Zelenograd.ru
Объявление об этом появилось рядом с парковкой — там возобновятся работы по ремонту и благоустройству. Просят убрать стоящие машины и не ставить новые.
Вообще, парковка здесь смотрится странно — фактически это тротуар перед магазинами. Площадка выглядит скорей только для пешеходов, тем более после устройства газонов и высадки деревьев.
Нужно ли сохранить парковку на площадке перед магазинами возле корпусов 834?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 12 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Суд арестовал на два месяца зеленоградца, обвиняемого в возбуждении ненависти к участникам СВО Новости
Концерт барочной музыки с подлинным старинным инструментом впервые в Зеленограде - 23 мая в театре «Ведогонь» Афиша
Летний музыкальный лагерь «Big Band» музыкальной академии «АФИНАMUSIK» — первая смена стартует 3 июня Реклама
Зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов пошел в народ на фоне скорых перевыборов. Жители удивлены его внезапной активностью Новости
Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Реклама
Бюст композитора Модеста Мусоргского открыли возле зеленоградской музыкальной школы, которая носит его имя Новости
Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Новости
«Жилищник» хочет получить право распоряжаться доходом от аренды общего имущества в наших домах. Для этого массово проводят собрания собственников. Их результаты могут быть сфальсифицированы Новости
Два здания зеленоградских школ закрылись на ремонт. Ученики и учителя переехали почти на полтора года Новости
Организация летнего отдыха детям с ОВЗ от двух до восьми лет в «Центре Речи». Молчаливых разговорим, грустных развеселим, стеснительным найдем друзей! Реклама
Суперзвук, вокально-театральная сказка и невероятная искренность. Новый музыкальный спектакль «Кошки» зеленоградской студии «Триумф» Реклама