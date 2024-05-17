«Принято решение о демонтаже искусственного резинового покрытия», сообщили в префектуре после «обследования» парка Победы.

Покрытие беговой дорожки из резиновой крошки начало разрушаться практически сразу после реконструкции парка в 2019 году. А зимой уборочная техника просто отрывала её от асфальта. К лету дорожку возвращали ремонтировали, а следующей зимой всё повторялось.

Трактористы ГБУ «Автомобильные дороги» на вопрос, зачем они портят дорожку, отвечали: «мы ломаем, мы же потом и починим».

Похоже, теперь им надоело каждый год её чинить, исправляя ошибки, заложенные при планировании благоустройства парка, а также ошибки собственной эксплуатации парка — от дорожки решили избавиться.

Многие привычно скажут: «никогда по резиновым дорожкам не бегали, нечего было и начинать», но это подход готовых жить в вечном убожестве. Резиновые дорожки лучше и для бегунов, и для города, объясняют зеленоградские спортсмены Елена и Дмитрий Антоновы, и вот почему:

Во-первых, это более щадящее покрытие для ног бегуна, менее требовательное к выбору специальной обуви, что особенно ценно для детей, молодых и начинающих спортсменов.

Во-вторых, это инфраструктура, которая своим наличием автоматически:

разделяет потоки бегунов и пешеходов, прокладыванием дорожки можно регулировать поток, уводить бегунов от гуляющих

создаёт точку притяжения для спортсменов (зачем бежать где-то, когда тут удобно), а это, в свою очередь, благотворно сказывается на облике парка и города (вечером там не пусто), вовлекает новых участников в спорт (я тоже побегу), это не стадион («он для спортсменов»), а место для всех

дорожку можно разметить, создать маршруты, поставить информационный щит

Позволить коммунальщикам просто ликвидировать неугодный объект, с эксплуатацией которого они не справились, значит создать опасный прецедент.