Первые случаи укуса клещей зафиксированы в этом году в Зеленограде 22.04.2024 ZELENOGRAD.RU

О случаях присасывания клещей в лесопарках Зеленограда сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве рекомендуют при прогулках в парках и лесах гулять только по пешеходным дорожкам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

Часть снятых клещей отправляют на исследования, чтобы обнаружить возбудителей инфекции. За прошедшую неделю в Москве проверили 450 клещей и 29 из них были инфицированы боррелиями — это 6,4%. Такая доля зараженных клещей примерно совпадает с показателями прошлых годов (6,7% в 2023, 7,3% в 2022). Имейте это в виду, оценивая риск заражения при укусе.

Профилактически обрабатывают от клещей только основные зоны отдыха, а в лесопарках — основные пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки. Обычно это происходит в начале мая, когда клещи наиболее уязвимы к обработке. Дворы от клещей не обрабатывают. Но если во дворе найдут инфицированного клеща, территорию обработают (по предписанию Роспотребнадзора).

При этом организации, обслуживающие определенные территории, сами могут заказать акарицидную (противоклещевую) обработку. Так, например, сделали в зеленоградском приюте для бездомных животных (на фото), чтобы подопечные собаки не приносили клещей с прогулки.

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Метки:
клещи
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