«Огромные кучи снега от трех метров в высоту, — написала бабушка ребенка из детсада в корпусе 618А в префектуру, приложив фотографии с празднования Масленицы. — Детишки лазают по ним и падают. Мой Сашенька постоянно в синячках. В последний раз он вывихнул руку, когда упал с этой снежной кучи. Когда я обратилась к воспитательнице, она рассказала чудовищные вещи: директор школы в целях экономии денег не вывозит снег. И что я не первая, кто жалуется на синяки и ссадины детей».

Воспитатель рассказал бабушке, что директора просили убрать эти снежные горы, но он никак не реагировал, угрожая им увольнением за то, что они «суют свои носы не в свои дела».

Автор обращения попросила префекта повлиять на ситуацию, пока кто-нибудь из детей не сломал руку или не свернул шею — «Что мы будем тогда делать? Наказывать нянечку или воспитателя, за то что они не углядели?»

Наказали в результате захвоза школы — после проверки, которую в марте провела административно-техническая инспекция. А со снежными кучами, видимо, справилась весна — об их вывозе так ничего и не сообщается. Судьба Сашиного воспитателя неизвестна.

«Так не только в этом саду, — пишет наш читатель Вадим в чате. — В третьем районе всю зиму складировали снег с детских площадок в сугробы, никто ничего не вывозил. Дворников нет, один завхоз снегоуборочной техникой успевает только дорожки на внутрисадовой территории очищать. У нас вообще главный воспитатель на крышу сама залезала, снег с неё счищала. Бардак».

Директор школы 854 Сергей Москаленков написал «Зеленоград.ру», что изложенные выше факты не соответствуют действительности. «Никто из родителей и бабушек не обращался с жалобами, а напротив, написали на сайт школы много положительных отзывов. На фотографии видно, что дети стоят на абсолютно чистом от снега асфальте. Территория школы от снега убирается регулярно. Вывоз снега осуществлялся профильными организациями по графику, с которыми у школы заключен контракт, за этот зимний период вывезено 1275 тонн снега».

Как это противоречит факту жалобы бабушки в префектурe и снежных гор в два роста ребёнка, которые видны на фотографии, непонятно. При этом директор подтверждает, что проверка ОАТИ подтвердила нарушения.