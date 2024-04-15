«Оставила на кровати пауэрбанк заряжаться. Вышла из комнаты с ребенком и через десять минут повалил дым, — написала в чате 18-го микрорайона хозяйка квартиры. — Слава Богу все живы и здоровы. Пожарные наши молодцы, очень оперативно работают».

Она призывает быть осторожными с этими гаджетами, не оставлять их без присмотра.