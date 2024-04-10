Почему же за два года не убрали забор, хлам и прочее, уродующее вид? Договор аренды был зарегистрирован 16 августа 2019 года, срок его действия — до 16 апреля 2022 года. В мае 2021-го арендатор нанял подрядную организацию с тем, чтобы построить «культурно-досуговый центр» к 15 июня 2022 года. Очевидно, «Инновационные технологии» рассчитывали на продление договора с департаментом городского имущества. Подрядчик что-то успел построить, но, как выяснилось позже, без получения разрешения на строительные работы. В сентябре 2022-го арендатор расторг договор с подрядчиком — «ввиду неоднократных нарушений, выразившихся в пропуске сроков выполнения работ, самовольном, несогласованном строительстве вышеуказанного объекта недвижимости, приведшее к многочисленным штрафам контролирующих структур» — и подал в суд на возврат неотработанного аванса.

К этому времени и договора на строительство с городом уже не существовало. Но арендатора не устроил отказ властей в продлении договора аренды участка (это решается путем дополнительного соглашения), и компания подала в суд на департамент городского имущества. Судебные разбирательства тянулись с мая 2022 по июль 2023 года. Любопытно, что первая инстанция арбитражного суда отказала «Инновационным технологиям» в удовлетворении иска, апелляционная отменила решение первого, а кассационная отменила решение апелляционной и утвердила отказ первой инстанции.

Главным доводом в отказе от продления договора был и сам факт не построенного здания, и нарушения, зафиксированные Госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости в январе 2021 года. А именно, «земельный участок используется для проведения работ по строительству без оформленных в установленном порядке документов, являющихся основанием для использования земельного участка, и разрешения на строительство, в связи с этим на земельном участке выявлены незаконно размещенные объекты, подлежащие демонтажу». Апелляция указала, что арендаторам земельных участков можно отказать в продлении договора аренды, если есть нарушения, выявленные органом государственного земельного надзора (статья 8 ФЗ №58). А упомянутая Госинспекция таковым органом не является. Но кассация, в свою очередь, отметила, что это не имеет значения, потому что арендатор так и не устранил нарушения, выявленные инспекцией («нецелевое использование»). Бывший уже арендатор составил кассационную жалобу, но Верховный суд отказался её принимать.

Что за «незаконно размещенные объекты» находятся на огороженном участке, не уточняется. Ещё в прошлом году через забор можно было увидеть только склад стройматериалов и мусор, сейчас там разрытая земля и, опять же, что-то валяется. Непонятно также, почему власти не заставили бывшего арендатора убрать забор и всё остальное с участка. «По информации бывшего землепользователя — ООО „Инновационные технологии“, — демонтаж ограждения планируется завершить до конца апреля текущего года», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Строительство культурно-досугового здания на этом участке сейчас уже не планируется. Что с ним делать, власти ещё не решили.