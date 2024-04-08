Но втором этаже торгового центра надстроили антресоль, на которой уже расставлены столы и стулья. Вход туда будет по лестнице, но пока он ещё закрыт. В апреле-мае откроют и новые точки. Какие именно, пока неизвестно, потенциальным арендаторам сообщали, что приоритетные форматы: пиццерия, восточная кухня, паназиатская кухня, кондитерская, бар.

Что хотели бы видеть зеленоградцы в обновленном фудкорте, читайте в телеграм-чате.