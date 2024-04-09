Магазин начнет работать в среду, 10 апреля, в бизнес-центре «Серебряный кит» рядом с «Иридиумом» — улица Гоголя, 2, — там, где была «Лента».

«Магнит Косметик» — это парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, бытовая химия, средства гигиены, товары для дома, детей и животных. В Зеленограде работают два магазина этой сети, в 16 и 23 микрорайонах. В новом магазине на улице Гоголя есть вакансии продавца и товароведа. В старом городе планируется открыть еще один «Магнит Косметик» — в 6 микрорайоне.

Продуктовый «Магнит» откроется в бывшем помещении супермаркета «Лента» несколько позже, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе сети. На сайте сети этот магазин обозначен в формате «у дома» — «с широким выбором самых необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров по привлекательным ценам». В феврале сообщали, что это будет магазин с большей, чем в обычных «Магнитах», площадью, с широким ассортиментом, кассами самообслуживания, отделом кулинарии и кафе со свежей выпечкой. В новом магазине «Магнит» на улице Гоголя есть вакансии продавца и пекаря.