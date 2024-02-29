Магазин «Магнит плюс» откроется в апреле в помещении бывшей «Ленты» в доме 2 по улице Гоголя (возле «Иридиума»).
У таких магазинов большая площадь, больше ассортимент, кассы самообслуживания, новый дизайн, отдел кулинарии и зона кафе со свежей выпечкой.
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