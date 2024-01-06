Магазин «Лента» на улице Гоголя, возле «Иридиума», похоже, закрывается — полки полупустые, остатки распродают. «В связи с закрытием магазина на кассах прогружена скидка 30% от первоначальной цены (кроме собственного производства, мяса, овощей и фруктов)», написано на объявлениях в этом магазине.
Точная дата закрытия магазина, пока неизвестна. Одной нашей читательнице продавец сказал, что магазин работает до 14 января. При этом в службе поддержки «Ленты» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.
В ноябре закрылся ещё один магазин этой сети — в Савёлкинском проезде. После закрытия магазина на улице Гоголя, в Зеленограде останется одна «Лента» — в корпусе 1006А
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