Магазин «Лента» на улице Гоголя, возле «Иридиума», похоже, закрывается — полки полупустые, остатки распродают. «В связи с закрытием магазина на кассах прогружена скидка 30% от первоначальной цены (кроме собственного производства, мяса, овощей и фруктов)», написано на объявлениях в этом магазине.

Точная дата закрытия магазина, пока неизвестна. Одной нашей читательнице продавец сказал, что магазин работает до 14 января. При этом в службе поддержки «Ленты» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В ноябре закрылся ещё один магазин этой сети — в Савёлкинском проезде. После закрытия магазина на улице Гоголя, в Зеленограде останется одна «Лента» — в корпусе 1006А