Закрытие подтвердили в администрации магазина. Продукты и промтовары пока есть, но уже в меньшем, чем обычно, количестве. Сейчас работают только две кассы, а временами одна.

«Лента» открылась два года назад в большом помещении в комплексе зданий, выходящих на Центральную площадь и Савелкинский проезд. До неё там три года работал супермаркет «Билла», а ещё раньше, в течение почти десяти лет, — «Седьмой континент». Прежде него был магазин «Рамстор».

Два года назад «Лента» купила сеть «Билла», а теперь приобрела «Монетку», одну из крупных российских розничных сетей. Это 2120 магазинов, в основном они расположены на Урале и в Западной Сибири. В перспективе «Лента» будет открывать магазины формата «у дома» (то есть, небольшие) под брендом «Монетка», так же будут называться действующие магазины «Мини Лента». Магазины «Монетка» раньше были в Зеленограде, но закрылись в 2018 году. Закрыты и две «Мини Ленты», работавшие в 1 и 17 микрорайонах.



После закрытия супермаркета в Савёлкинском проезде в Зеленограде останутся два супермаркета «Лента», оба возле станции Крюково — в торговом центре на улице Гоголя и в корпусе 1006, напротив друг друга.