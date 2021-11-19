Уже за несколько дней до закрытия в магазине почти не оставалось продуктов. Также исчезла возможность заказать продукты из «Биллы» в сервисах доставки вроде «Сбермаркета».

Другой магазин «Биллы» — в 10-м микрорайоне — превратился в «Ленту» в октябре.