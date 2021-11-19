Последний магазин «Билла» в Зеленограде закрылся. Вместо него откроется «Лента» 19.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Продуктовый магазин сети «Билла» в Савёлкинском проезде закрылся навсегда — это был последний магазин сети в Зеленограде. Вместо него через неделю, 26 ноября, в этом же помещении откроется магазин сети «Лента», которая купила все магазины Billa.

Уже за несколько дней до закрытия в магазине почти не оставалось продуктов. Также исчезла возможность заказать продукты из «Биллы» в сервисах доставки вроде «Сбермаркета».

Другой магазин «Биллы» — в 10-м микрорайоне — превратился в «Ленту» в октябре.

Читайте также
Где в Зеленограде можно заказать доставку продуктов на дом. Подробный справочник: магазины, минимальный заказ, стоимость и сроки доставки
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
магазины, продукты, магазины лента, билла
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый владелец торгового центра «Савелки» планирует сделать там пространства для обучения и развлечения молодежи и детей Новости
Новые пути для «Сапсанов» от Крюково до Москвы начнут строить в 2022 году. Они будут считаться первым участком высокоскоростной магистрали Москва—Петербург, которую могут отменить Истории
Пельмени и котлеты от семейного предприятия «Статус» со скидкой до 25 ноября Реклама
Экспресс доставка зоотоваров по Зеленограду и Андреевке всего за 1 час. Бесплатная от суммы 999 рублей. Реклама
Площадку для отдыха сделали возле 17 микрорайона на Верхних Кукуевских прудах — это небольшой пятачок со скамейками Истории
В медцентре «Детство Плюс» открыты вакансии медицинской сестры, ассистента стоматолога и уборщицы Реклама
Последний магазин «Билла» в Зеленограде закрылся. Вместо него откроется «Лента» Новости
Экологический фестиваль — 21 ноября в культурном центре «Зеленоград» Афиша
Четыре юных зеленоградца получили гранты мэра Москвы в области культуры и искусства. Вот их рассказы и впечатления Истории
Два магазина одежды — Stockburg и Modline — открылись в «Панфиловском» Новости
История МЦД — от царя до Путина. Как в Москве возродили железнодорожный проект столетней давности Истории
Школу в Андреевке капитально отремонтируют к ноябрю следующего года. Летом её подлатали, чтобы не обрушились перекрытия Новости
В подвале моего дома живут кошки. Что делать, если они мешают, можно ли их кормить и нормально ли это вообще? Истории
Началось общественное обсуждение нового здания на месте заброшенного магазина в 10 микрорайоне Новости
Автобус перекрыл три полосы на Панфиловском проспекте Новости
«Самоидентичность жителей Зеленограда» — примите участие в студенческом исследовании Новости
Началась продажа квартир в новом корпусе 934 Новости
Рок-опера «Юнона и Авось» — 12 декабря в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Боулинг снова откроется в Зеленограде. Там же, где был раньше Новости
Каток открылся на Озёрной аллее Гид
Афиша мероприятий в Зеленограде и окрестностях, которые можно оплатить «Пушкинской картой». И как её получить Гид
Кросс «Спутник lite» — 27 ноября на лыжероллерной трассе за горбольницей Афиша
Благоустройство пешеходной аллеи в 9 микрорайоне разбили на два года из-за нехватки денег и подорожания стройматериалов Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру