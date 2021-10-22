Рассказываем, у кого и за сколько в Зеленограде можно заказать продукты с доставкой на дом. Собрали магазины и сервисы, которые доставляют продукты по Зеленограду за приемлемые деньги и время.
У каждого магазина может быть несколько вариантов заказа: на собственном сайте или через специальные сервисы вроде «Сбермаркета» или «Яндекс.Еды». Для каждого мы пишем сумму минимального заказа, стоимость и сроки доставки. Это справочный материал — он будет пополняться.
Заказать можно на сайте магазина. При вводе адреса нужно выбрать гипермаркет, из которого доставят товары. Минимальная сумма заказа — 1500 рублей. Доставка стоит 199 рублей, но заказ от 4000 рублей довезут до Зеленограда бесплатно. Вы можете выбрать двухчасовой интервал доставки и отследить перемещение курьера с помощью интерактивной карты
Через сервис «Сбермаркет». Минимальная сумма заказа здесь тоже 1500, но есть ещё вариант заказать из супермаркета — там минимальный заказ 300 рублей, но ассортимент меньше. Время доставки из гипермаркета обычно около трёх часов, из супермаркета 20-60 минут. Стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».
При заказе через «Яндекс.Еду» минимальная сумма заказа снижается до 500 рублей, доставка при этом бесплатная и занимает 60-90 минут. Правда, ассортимент здесь меньше. Например, нет товаров марки «Каждый день».
В Delivery club ассортимент тоже ограниченный. Минимальная сумма заказа — 1500 рублей, доставят его в удобный час за 158 рублей.
«Перекресток» доставит товары из любого супермаркета сети за 99 рублей. Суммы минимального заказа нет, но при высоком спросе её могут установить, как и повысить стоимость доставки. Время доставки определяется автоматически, вы узнаете его при оформлении заказа, но оно не превысит 60 минут.
Заказать продукты из ближайшего «Перекрёстка» вы также сможете через приложение «Около». Условия доставки при этом не меняются.
«ВкусВилл» привезёт ваш заказ бесплатно через два часа с момента сборки. Его отправят из магазина сети или со склада. Минимальной суммы заказа нет, но её могут установить для покупателей, которые часто совершают мини-покупки онлайн.
Delivery club обещает доставить товары из «ВкусВилла» за 15-40 минут, зато при заказе до 999 рублей доставка будет стоить 99 рублей.
В «Яндекс.Еде» сумма минимального заказа составляет 500 рублей, доставят его бесплатно в среднем за 20-65 минут. Есть кешбек 5% баллами «Яндекс.плюс».
В «Сбермаркете» минимальная сумма заказа для «ВкусВилла» — 1 рубль, время доставки 45-65 минут. Стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».
На официальном сайте «Метро» минимальная сумма заказа — 1500 рублей, доставка от двух часов. По факту доставку осуществляет «Сбермаркет», так что стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».
В «Яндекс.Еде» минимальный заказ 500 рублей, доставка бесплатная и займет 1-1,5 часа минут
В «Пятёрочке» нет нижнего лимита на стоимость заказа, доставка обойдётся в 99 рублей. Её время определяется автоматически, обычно привозят в течение часа-полутора. Заказ можно сделать с 9 до 22 часов. Часто доступны промокоды на скидку или бесплатную доставку — клиенты собирают их здесь.
Те же условия действуют при заказе через сервис «Около».
«Лента» доставляет товары бесплатно. Минимальная стоимость заказа — 1000 рублей.
В «Сбермаркете» минимальная сумма заказа 1500 рублей. Стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».
В «Сбермаркете» минимальная сумма заказа — 1500 рублей, время доставки 2-3 часа. Время доставки обычно около трёх часов. Стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».
В «Яндекс.Еде» — 500 и бесплатная доставка за 60-90 минут.
Товары из магазинов «Магнит» доставят бесплатно в течение часа при заказе через приложение сети. Общая стоимость заказа должна быть не менее 500 рублей.
«Сбермаркет» тоже доставит бесплатно, но заказ от 300 рублей. Время на доставку 35-60 минут. Стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».
В «Яндекс.Еде» условия такие же, доставка за 1,5-2 часа.
В «Деливери клаб» нет минимальной суммы заказа, но при заказе до 999 рублей доставка будет стоить 99 рублей.
Зона доставки «Верного» покрывает почти все микрорайоны Зеленограда. Минимальная сумма заказа — 300 рублей, доставка стоит 99 рублей. Она займёт около 60 минут.
В «Сбермаркете» доставка бесплатная, минимальная сумма заказа — 300 рублей, время доставки 60-80 минут. Стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».
В «Деливери клаб» нет минимальной суммы заказа, при этом стоимость доставки такая же.
При заказе через «Яндекс.Еду» доставка бесплатная, но минимальная стоимость заказа — 500 рублей.
В «Азбуке вкуса» при заказе из ближайшего супермаркета минимальная сумма не установлена. Доставка займёт 1-2 часа и обойдётся в 350 рублей, при заказе от 2000 она бесплатная. Если закажете со склада, то сможете выбрать удобное для себя время доставки, но тогда минимальная сумма заказа составит 4000 рублей. И при стоимости заказа до 7000 рублей за доставку придётся заплатить 299 рублей.
В «Яндекс.Еде» доставка бесплатная, она займёт около часа. Минимальная стоимость заказа — от 500 рублей. Есть кешбек 3% баллами «Яндекс.плюс».
При заказе на официальном сайте «Мясницкого ряда» минимальная сумма заказа — 500 рублей, доставка — 249 рублей (бесплатно при заказе от 2000 рублей). Интервалы доставки: 13:00—16:00, 16:00—19:00, и 19:00—22:00.
В «Сбермаркете» условия выгоднее: более дешёвая доставка, минимальная стоимость заказа — 300 рублей, время доставки 35-60 минут. Стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».
В «Мираторге» минимальная сумма заказа — 1000 рублей. На сайте есть возможность выбрать час, в который приедет курьер. Ваши товары упакуют в пакеты в соответствии с принципами товарного соседства и доставят бесплатно.
Товары, которые редко встретишь в обычных супермаркетах, можно поискать в «Деликатеске». Доставляют заказ от 2000 рублей с 7:00 до 14:00 за четыре часа или быстрее. Цена доставки зависит от стоимости заказа, она варьируется от 299 до 0 рублей.
«Утконос», «Яндекс.Лавка» и «Озон» доставляют продукты с собственных складов.
В «Лавке» доставка по Зеленограду занимает от 15 до 40 минут. Её стоимость также может отличаться, в зависимости от адреса. Обычно она составляет от 0 до 249 рублей. Время работы с 7 утра до полуночи.
«Утконос» бесплатно доставляет заказы от 350 рублей. Перед оплатой вы сможете выбрать с точностью до 2-4 часов, когда к вам приедет курьер.
Сервис Ozon Express доставит продукты до Зеленограда за 4 часа, указано на сайте компании. Вы сможете сами выбрать примерное время доставки при оформлении заказа. Однако при высокой загруженности временные интервалы могут меняться. Минимальная сумма заказа — 100 рублей, а стоимость экспресс-доставки варьируется от 49 до 149 рублей.
- доставляет из магазинов: Metro, «Ленты», «Ашана» (гипермаркета и супермаркета), Selgros, «Магнит», «Вкусвилл», «Верный», «Мясницкий ряд» и зоомагазина «Четыре лапы»
- минимальная сумма заказа и время доставки зависят от магазина. Для гипермаркетов минимальная стоимость заказа обычно 1500 рублей, время доставки — 2-4 часа. Для сетевых супермакетов — 300 рублей и 30-60 минут
- стоимость доставки первого заказа — 98 рублей, последующих — 158. По подписке «Сбер.Прайм» она бесплатная
- при заказе через маркетплейс «Сбермегамаркет» можно получать дополнительный кэшбек
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