«Ашан»

Заказать можно на сайте магазина. При вводе адреса нужно выбрать гипермаркет, из которого доставят товары. Минимальная сумма заказа — 1500 рублей. Доставка стоит 199 рублей, но заказ от 4000 рублей довезут до Зеленограда бесплатно. Вы можете выбрать двухчасовой интервал доставки и отследить перемещение курьера с помощью интерактивной карты

Через сервис «Сбермаркет». Минимальная сумма заказа здесь тоже 1500, но есть ещё вариант заказать из супермаркета — там минимальный заказ 300 рублей, но ассортимент меньше. Время доставки из гипермаркета обычно около трёх часов, из супермаркета 20-60 минут. Стоимость доставки 158 рублей или бесплатно для подписчиков «СберПрайм».

При заказе через «Яндекс.Еду» минимальная сумма заказа снижается до 500 рублей, доставка при этом бесплатная и занимает 60-90 минут. Правда, ассортимент здесь меньше. Например, нет товаров марки «Каждый день».

В Delivery club ассортимент тоже ограниченный. Минимальная сумма заказа — 1500 рублей, доставят его в удобный час за 158 рублей.