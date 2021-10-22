Раньше в этом помещении был магазин сети «Билла», но на прошлой неделе он закрылся, потому что все магазины этой сети купила «Лента». Теперь две «Ленты» находятся через дорогу — ещё одна в доме 2 по улице Гоголя, но она работает только до 22 часов.

Ещё одна «Лента» откроется в Савёлкинском проезде 26 ноября на месте «Биллы», которая закроется 19-го. Ещё один магазин сети в формате «Мини-лента» работает в 17-м микрорайоне.