Магазин «Мини Лента» открылся в 17 микрорайоне 04.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Магазин «Мини Лента» открылся на первом этаже 2 корпуса 37 дома в ЖК «Жемчужина Зеленограда». Он открыт ежедневно с 9:00 до 22:00. Рядом есть парковка на 30 машин. Внутри работают 6 касс, включая 3 кассы самообслуживания. Торговая площадь магазина — 344,9 м2, а ассортимент насчитывает 4250 наименований. Для сравнения: супермаркет «Лента» рядом с «Иридиумом» имеет площадь 1 370 м2, а его ассортимент — 6500 наименований.

В мае стало известно, что копания «Лента» покупает все супермаркеты «Билла» на территории России и собирается интегрировать их в свою сеть. Таким образом, торговая марка «Билла Россия» прекратит своё существование. Сейчас в Зеленограде работает две «Биллы»: в корпусе 1006А и доме 8 на Савёлкинском проезде.

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Метки:
магазины, продукты, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), торговля, новое место
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