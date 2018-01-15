Универсам закрывается 21 января, сейчас распродается оставшийся товар. Сеть «Монетка» закрывает свой бизнес. Что будет в этом помещении, пока неизвестно, — скорее всего, продуктовый магазин другой сети.



«Мы сворачиваем торговлю в Москве, закрываем магазины, — пояснил Zelenograd.ru представитель ООО „Инвестпроект“ (франчайзи сети „Монетка“), — а что будет в корпусе 612, решит собственник помещения». Он отметил, что вряд ли здесь откроют «Пятерочку», как это произошло с другими закрывшимися «Монетками» на Крюковской площади и в корпусе 1824. В Зеленограде магазинов «Монетка» больше не будет .

Помещение в корпусе 612 площадью 442 квадратных метра уже предлагают в аренду под размещение продуктового магазина. Площадь помещения — 442 квадратных метра, стоимость аренды — 1500 рублей за кв. метр в месяц.