«Монетка» в 8 микрорайоне закрылась на прошлой неделе. Помещение сдано в аренду компании X5 Retail Group, управляющей сетью магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщили Zelenograd.ru в администрации «Монетки». Ремонт займет около двух месяцев.

На универсам «Монетка» неоднократно жаловались покупатели. В частности, писали в префектуру о том, что из магазина вывозят в тележке просроченные продукты, за которые дерутся пенсионеры и рабочие. 24 апреля в окружной администрации ответили, что направили обращение с просьбой проверить магазин в Роспотребнадзор, а управа проведет «соответствующую работу» с руководством магазина.

В прошлом году магазины «Монетка» в корпусах 834а и 1824 оштрафовали на 700 тысяч рублей за просроченные продукты. Еще одна «Монетка» работает в корпусе 612.



«Пятерочка» лидирует среди сетевых магазинов в Зеленограде — их уже 19.