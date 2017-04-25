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Вместо «Монетки» на Крюковской площади будет «Пятерочка» или «Перекресток» 25.04.2017 ZELENOGRAD.RU

На двери закрывшегося универсама «Монетка» в корпусе 834а висит объявление «ремонт», но примерно через два месяца там откроется магазин другой сети — скорее всего, «Пятерочка».

«Монетка» в 8 микрорайоне закрылась на прошлой неделе. Помещение сдано в аренду компании X5 Retail Group, управляющей сетью магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщили Zelenograd.ru в администрации «Монетки». Ремонт займет около двух месяцев.

На универсам «Монетка» неоднократно жаловались покупатели. В частности, писали в префектуру о том, что из магазина вывозят в тележке просроченные продукты, за которые дерутся пенсионеры и рабочие. 24 апреля в окружной администрации ответили, что направили обращение с просьбой проверить магазин в Роспотребнадзор, а управа проведет «соответствующую работу» с руководством магазина.

В прошлом году магазины «Монетка» в корпусах 834а и 1824 оштрафовали на 700 тысяч рублей за просроченные продукты. Еще одна «Монетка» работает в корпусе 612.

«Пятерочка» лидирует среди сетевых магазинов в Зеленограде — их уже 19.

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Обсуждение
Елена Буханик
Вчера, 13:09
"Перекресток " рядом в 9 районе,а вот для коллекции "Пятерочки" не хватает.Лучше "Карусельку" открыли для разнообразия.
Бесаме Мучо
Вчера, 13:27
скорее всего, «Пятерочка».
Лучше бы на месте Сщлнечного мира сделали Пятёрочку, а то там две пятёрочки рядом. Неаккуратненько как-то.
fred26 fred26
Вчера, 14:03
Вот монетку-то и не жалко. Гадюшник еще тот
Kill Digit
Вчера, 14:21
Кто бы сомневался, вопрос лишь был, что это будет: Перекрёсток или Пятёрочка.

"Перекресток " рядом в 9 районе,а вот для коллекции "Пятерочки" не хватает.
В восьмом уже есть 3 пятёрочки (у 105 поликлиники, рядом с полицией и за иридиумом).
Торопов
Вчера, 14:29
Вот монетку-то и не жалко. Гадюшник еще тот
После "Квартала" именно так и казалось.
Барри
Вчера, 16:55
Откройте лучше алкомаркет какой-нибудь нормальный, хорош уже плодить развалы с этой неликвидной импортозамещёнкой. А вот в алкомаркет я бы заходил.
Майкл Маерс
Вчера, 17:47
Да какая разница какой магазин мы хотим на Крюковской площади.Там откроется очередная Пятёрочка.Да и в 10 районе,на остановке Октябрьская тоже Пятёрочка будет.
Ирина Горячева
Вчера, 21:07
Магнит. Это был бы хороший ответ всяким там "пятёрочкам". У людей должен быть выбор. А нас просто принуждают ходить в пятёрочки, так как других магазов нет рядом.
Лично я в пятёрочки не хожу принципиально (задолбала их реклама и у моего организма уже неприязнь к ним) Рядом Атак, Зеленоградский торговый, ну и шатры на Крюковском рынке
Барри
Вчера, 21:46
Рядом Атак
Атак это да... вот уж кто по унынию даже пятёрочке фору даст, так это Атак
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