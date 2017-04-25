На двери закрывшегося универсама «Монетка» в корпусе 834а висит объявление «ремонт», но примерно через два месяца там откроется магазин другой сети — скорее всего, «Пятерочка».
«Монетка» в 8 микрорайоне закрылась на прошлой неделе. Помещение сдано в аренду компании X5 Retail Group, управляющей сетью магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщили Zelenograd.ru в администрации «Монетки». Ремонт займет около двух месяцев.
На универсам «Монетка» неоднократно жаловались покупатели. В частности, писали в префектуру о том, что из магазина вывозят в тележке просроченные продукты, за которые дерутся пенсионеры и рабочие. 24 апреля в окружной администрации ответили, что направили обращение с просьбой проверить магазин в Роспотребнадзор, а управа проведет «соответствующую работу» с руководством магазина.
В прошлом году магазины «Монетка» в корпусах 834а и 1824 оштрафовали на 700 тысяч рублей за просроченные продукты. Еще одна «Монетка» работает в корпусе 612.
«Пятерочка» лидирует среди сетевых магазинов в Зеленограде — их уже 19.
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Лично я в пятёрочки не хожу принципиально (задолбала их реклама и у моего организма уже неприязнь к ним) Рядом Атак, Зеленоградский торговый, ну и шатры на Крюковском рынке