3 комментария
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Во 2 микрорайоне закрылся «Дикси». В 6 микрорайоне открылась «Пятерочка» 22.02.2017 ZELENOGRAD.RU

«Дикси» не выдержал конкуренции соседнего «Атака», и теперь помещение снова сдается в аренду. А «Пятерочка» оперативно открылась в помещении бывшего «Солнечного мира».

Магазин «Дикси» открылся в корпусе 241 полтора года назад. О том, что он закрылся из-за близости «Атака» (корпус 234) сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы Матушкино Олег Шибаев. Говоря о сложном соседстве, Шибаев назвал «Атак» «монстром». Добавим, что недалеко также находится «Пятерочка.

Помещение на первом этаже дома, где был «Дикси», сейчас пустует, риелторские агентства предлагают его в аренду за 1,03 миллиона рублей в месяц. Помещение принадлежит частному собственнику. Замглавы управы заверил, что управа попросит его разместить в корпусе 241 необходимые горожанам предприятия.


А в корпусе 617а, как и ожидалось, открылась «Пятерочка» — девятнадцатый магазин этой сети в Зеленограде. Перед закрытием бывшего «Солнечного мира» продавцы отдела готовой кулинарии говорили, что возможно, этот отдел оставят в новом магазине — уж очень он был востребован покупателями. Но пока никакой кулинарии в новом магазине нет.

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Обсуждение
леонид ханбеков
Вчера, 17:04
откройте нам магазин да
Майкл Маерс
Вчера, 19:35
В торговом центре Ольга на первом этаже закрыли Алми и открыли Пятёрочку,потом на втором этаже закрыли Спортмастер.Чё там теперь откроют двадцатую Пятёрочку?
Женя Агуреев
Вчера, 21:44
В торговом центре Ольга может быть откроют пятерочку или кокой то другой магазин например Била или лента или какой то магазин например мебельный или одежды или обувной если будут до точечного денег у инвестора и конечно желание что бы там что то разметить и открыть под арендой на сколько то год или лет только жалко что закрыли спорт мастера там можно было купить одежду и обуви о так придет покупать одежду или обувь в другом магазине или вообще ехать в зеленопарк
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