«Дикси» не выдержал конкуренции соседнего «Атака», и теперь помещение снова сдается в аренду. А «Пятерочка» оперативно открылась в помещении бывшего «Солнечного мира».



Магазин «Дикси» открылся в корпусе 241 полтора года назад. О том, что он закрылся из-за близости «Атака» (корпус 234) сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы Матушкино Олег Шибаев. Говоря о сложном соседстве, Шибаев назвал «Атак» «монстром». Добавим, что недалеко также находится «Пятерочка.

Помещение на первом этаже дома, где был «Дикси», сейчас пустует, риелторские агентства предлагают его в аренду за 1,03 миллиона рублей в месяц. Помещение принадлежит частному собственнику. Замглавы управы заверил, что управа попросит его разместить в корпусе 241 необходимые горожанам предприятия.



А в корпусе 617а, как и ожидалось, открылась «Пятерочка» — девятнадцатый магазин этой сети в Зеленограде. Перед закрытием бывшего «Солнечного мира» продавцы отдела готовой кулинарии говорили, что возможно, этот отдел оставят в новом магазине — уж очень он был востребован покупателями. Но пока никакой кулинарии в новом магазине нет.