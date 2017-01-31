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Магазин «Солнечный мир» в 6 микрорайоне переделывают под «Пятерочку» 31.01.2017 ZELENOGRAD.RU

На здании появилась облицовка фирменных цветов «Пятерочки», на двери — объявление о приеме на работу, а внутри идет ремонт. В трехстах метрах уже есть магазин этой сети.

Фото: Zelenograd.ru

Несетевой «Солнечный мир» закрыли в начале декабря. В тот момент в компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», затруднились сказать, какой именно магазин откроется в этом здании. Рядом, в корпусе 607, тоже работает «Пятерочка». Есть такой же магазин через дорогу, в корпусе 706, до него пешком примерно 400 метров.

Жители сами просят открывать дешевые магазины, говорят в префектуре. «В префектуру и управы районов обращаются жители (в основном пожилые люди) с просьбами как можно ближе в пешеходной доступности разместить магазины именно эконом- класса», сообщается в ответах окружной администрации на жалобы по поводу засилья «Пятерочек» в городе.

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Обсуждение
Igor K____
10 часов назад
"Жители сами просят открывать дешевые магазины, говорят в префектуре. «В префектуру и управы районов обращаются жители (в основном пожилые люди) с просьбами как можно ближе в пешеходной доступности разместить магазины именно эконом- класса», "
Старая песня!А можно,хотя бы одним глазком,увидеть эти обращения?
Math Math
9 часов назад
"можно,хотя бы одним глазком,увидеть эти обращения?"
Конечно нельзя. Жители (в основном пожилые) просят устно и шепотом. :)
Igor K____
8 часов назад
Жители (в основном пожилые) просят устно и шепотом. :)
Не в том дело!Даю 146%,что подобных просьб ,ни устных ни письменных,не было.
Префектуре уже давно на подобное надо новую песню сочинить.
А то,что "Пятерочка" - дешевый магазин эконом класса,полная фигня.Может когда то он таким был,но сейчас он стал давольно таки дорогим,да и торгуют там гнильем
Igor K____
8 часов назад
Наверно пришло время повторить заявление в ФАС,или куда там оно было,по поводу экспансии "Пятерочки".На данный момент,у жителей 6-7 микрорайонов нет выбора,кроме как посещать именно этот магазин
Nadezhda GGGG
8 часов назад
Nadezhda GGGG
7 часов назад
Зачем???? Выбор товаров - никакой, качество - сомнительное. И были ли эти "обращения пенсионеров"?
Бесаме Мучо
5 часов назад
нет выбора,кроме как посещать именно этот магазин
А как же Монеточка и Магнитик?
Галина Иодловская
1 час назад
А то,что "Пятерочка" - дешевый магазин эконом класса,полная фигня.Может когда то он таким был,но сейчас он стал давольно таки дорогим,да и торгуют там гнильем
Вот точно!
Евгений Степанов
59 минут назад
Как надоели эти пятерочки! Отвратительно качество, ассортимента нет, отношение персонала хамское.
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