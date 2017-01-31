На здании появилась облицовка фирменных цветов «Пятерочки», на двери — объявление о приеме на работу, а внутри идет ремонт. В трехстах метрах уже есть магазин этой сети.
Несетевой «Солнечный мир» закрыли в начале декабря. В тот момент в компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», затруднились сказать, какой именно магазин откроется в этом здании. Рядом, в корпусе 607, тоже работает «Пятерочка». Есть такой же магазин через дорогу, в корпусе 706, до него пешком примерно 400 метров.
Жители сами просят открывать дешевые магазины, говорят в префектуре. «В префектуру и управы районов обращаются жители (в основном пожилые люди) с просьбами как можно ближе в пешеходной доступности разместить магазины именно эконом- класса», сообщается в ответах окружной администрации на жалобы по поводу засилья «Пятерочек» в городе.
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декупажа, украшений
Старая песня!А можно,хотя бы одним глазком,увидеть эти обращения?
Конечно нельзя. Жители (в основном пожилые) просят устно и шепотом. :)
Префектуре уже давно на подобное надо новую песню сочинить.
А то,что "Пятерочка" - дешевый магазин эконом класса,полная фигня.Может когда то он таким был,но сейчас он стал давольно таки дорогим,да и торгуют там гнильем