Несетевой «Солнечный мир» закрыли в начале декабря. В тот момент в компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», затруднились сказать, какой именно магазин откроется в этом здании. Рядом, в корпусе 607, тоже работает «Пятерочка». Есть такой же магазин через дорогу, в корпусе 706, до него пешком примерно 400 метров.

Жители сами просят открывать дешевые магазины, говорят в префектуре. «В префектуру и управы районов обращаются жители (в основном пожилые люди) с просьбами как можно ближе в пешеходной доступности разместить магазины именно эконом- класса», сообщается в ответах окружной администрации на жалобы по поводу засилья «Пятерочек» в городе.