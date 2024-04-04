Сообщается, что в квартире 48-летнего мужчины нашли пистолет калибра 7,65 мм и патроны к нему. Пистолет иностранного производства образца 1938 года, уточнили в полиции, но в рабочем состоянии. Пистолет у него «давным-давно оставил друг, не подумал», — сказал задержанный. Разрешения на оружие у него не было.

Как в полиции узнали о хранении оружия, не уточняют. Возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия (статья 222), а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.