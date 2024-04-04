Кто виноват в том, что по всему городу падают деревья и что нам с ними делать 04.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Два месяца назад мы писали об опасно накренившейся сосне на Георгиевском шоссе — на дороге от Пятницкого шоссе к Зеленограду. Водители сообщали по телефону 112 и в другие инстанции, там принимали заявки, обещали, что «приняли их в работу», но работу сделала ветреная погода — в среду сосна упала, полностью перегородив дорогу. Причем очевидцы говорят, что это произошло ещё до того, как поднялся сильный ветер.

Похожие случаи происходят и в самом Зеленограде. В управлении ЖКХ префектуры говорят, что деревья падают «в результате непогоды». Но это только часть правды. Например, упавший вчера днём в 4-м микрорайоне тополь, очевидно сгнил внутри — это типичная проблема «городских» деревьев, корневую шейку которых засыпают грунтом в ходе непрофессионального благоустройства.

Другая типичная для города проблема — когда в ходе благоустройства большим деревьям подрубают корни. Это часто бывает, когда, например, дерево стоит возле детской площадки или парковки, у которой меняют основание или роют траншею для прокладки коммуникаций. В итоге, после завершения благоустройства, внешне здоровое дерево (с определенным строением корневой системы) лишенное корней с одной стороны, оказывается неустойчивым. Достаточно сильный ветер, дующий в определенную сторону, неизбежно его повалит.

Непрофессионализм в обращении с деревьями рано или поздно приведет к гибели человека (в Москве в результате вчерашней непогоды два человека погибло, 17 пострадало). И вряд ли конкретный чиновник всерьез за это ответит. Поэтому жителям надо самим начинать следить за состоянием деревьев, требуя проверок подозрительных деревьев на безопасность и официальных ответов. «Бумажный след» с заверением о безопасности конкретного дерева вынудит чиновника на самом деле провести проверку и убедиться, что оно безопасно.

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Метки:
озеленение, благоустройство
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