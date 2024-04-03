Сеть В1 — это дискаунтер «Магнита». Дискаунтер — это формат магазина-склада с товарами по низким ценам. Ассортимент будет насчитывать около тысячи товаров, в том числе широкий выбор овощей и фруктов, весовых товаров, свежая выпечка собственного производства, актуальные сезонные непродовольственные позиции, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе «Магнита».

Первый магазин этой сети откроют в 3-м микрорайоне — в корпусе 360 (длинный дом «Флейта», ближе к Московскому проспекту) с 20 по 30 апреля. Он будет работать с 9:00 до 21:00.

Скидок на товары не будет, потому что цены и так ниже среднерыночных. Покупатели могут бесплатно оформить электронную «выгодную карту», получать «звёзды» за покупки, а потом обменивать их на купоны, дающие разные привилегии. В Зеленограде откроют и другие магазины «В1-Первый выбор», но когда и где, пока неизвестно.

Во «Флейте» сеть займёт помещение, где раньше работал магазин бытовой техники «Протор», а потом обещали открыть спортивный клуб. Затем помещение продали, и собственник решил сдать его продуктовым сетям. Также планируется открытие в соседнем помещении магазина алкоголя «Красное и белое».

В новый магазин требуются продавцы-кассиры, а также директор и администратор. Соискатель может обратиться в отдел персонала: 8-800-200-84-74.