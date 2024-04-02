Водитель электросамоката сбил 5-летнего ребенка возле детского сада 02.04.2024 ZELENOGRAD.RU

ДТП произошло в пятницу вечером, возле корпуса 442А — это детсад школы 618. Самокат ехал по тротуару вдоль корпуса, ребенок шёл в том же направлении, сообщили в ГИБДД.

Как сообщила «Зеленоград.ру» мама ребенка, это произошло рядом с выходом из детсада. Ребёнок стоял, пропуская самокат. По её словам, управлял самокатом несовершеннолетний на прокатном самокате. Он уехал с места ДТП, несмотря на попытки его остановить, но вскоре его нашли. У ребенка в результате наезда множественные ушибы, в том числе головы.

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Метки:
микрорайон 4, дтп с участием детей, самокаты, моноколесы и другие сим, дтп с пострадавшими
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