ДТП произошло в пятницу вечером, возле корпуса 442А — это детсад школы 618. Самокат ехал по тротуару вдоль корпуса, ребенок шёл в том же направлении, сообщили в ГИБДД.

Как сообщила «Зеленоград.ру» мама ребенка, это произошло рядом с выходом из детсада. Ребёнок стоял, пропуская самокат. По её словам, управлял самокатом несовершеннолетний на прокатном самокате. Он уехал с места ДТП, несмотря на попытки его остановить, но вскоре его нашли. У ребенка в результате наезда множественные ушибы, в том числе головы.