ДТП произошло в пятницу вечером, возле корпуса 442А — это детсад школы 618. Самокат ехал по тротуару вдоль корпуса, ребенок шёл в том же направлении, сообщили в ГИБДД.
Как сообщила «Зеленоград.ру» мама ребенка, это произошло рядом с выходом из детсада. Ребёнок стоял, пропуская самокат. По её словам, управлял самокатом несовершеннолетний на прокатном самокате. Он уехал с места ДТП, несмотря на попытки его остановить, но вскоре его нашли. У ребенка в результате наезда множественные ушибы, в том числе головы.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Зеленоградские призывники теперь будут ездить в Москву — там открылся Единый пункт призыва на военную службу. Призывная комиссия тоже будет единая на весь город Новости
Новый подземный переход на станции Крюково заливает водой. Возможно потому, что при строительстве оставили часть старого тоннеля Новости
Требуются упаковщики собирать подарочные наборы с парфюмерией и прочей продукцией. Работа легкая Реклама
«Альфа-банк» в 18-м микрорайоне открылся после ремонта в новом формате. Вот что там теперь внутри Новости
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте Новости
Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа Новости