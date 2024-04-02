Похоже, строительство сквозного проезда в 3-м микрорайоне забросили надолго. После простоя с осени работы не возобновились, мэрия расторгает контракт с подрядчиком работ. Местным жителям издевательски советуют ходить «по другой стороне «Флейты».

О прекращении работ корреспонденту «Зеленоград.ру» рассказал несколько дней назад и представитель подрядчика, компании «Стройэлектромонтаж». «Нужна корректировка проекта, а денег у них [заказчика] нет», прокомментировал строитель текущую ситуацию.

Расторжение контракта подтвердил и зампрефекта Морозов в ответ на обращение жителя. Со ссылкой на департамент строительства он добавил, что работы будут возобновлены во втором квартале года, то есть до июля. Учитывая, что контракт еще надо расторгнуть (это определенная процедура), потом объявить новый конкурс на выполнение работ — сомнительно. На сайте госзакупок контракт пока в стадии исполнения — информации о прекращении договора нет.

Морозов также отметил, что подрядная организация оштрафована за «систематическое нарушение правил безопасности строительства, культуры производства и срыв сроков». По версии подрядчика, причина срыва сроков — плохо сделанный проект работ.

Проезд строят второй год. Работы застряли на этапе прокладки и перекладки коммуникаций. Территория обезображена котлованами, заборами, грязью, дорога стала фактически однополосной и опасной для пешеходов. Морозов в своём ответе также посоветовал пешеходам «ходить по безопасной пешеходной зоне с другой стороны корпуса 360». Похоже, в администрации плохо знают местность. Идущим от «Флейты» в школы и детские сады надо перейти дорогу — ту самую, которую «расширяют». Идти по пешеходной зоне — это кратно увеличить путь, делая большой бессмысленный крюк.



История с перекладкой разных подземных сетей у «Флейты» — многолетняя. Подрядчика на строительство сквозного проезда тоже нашли только с третьей попытки. Почему другие объекты строят в срок, а то и ударными темпами, а другие превращаются долгострой и становятся «самыми сложными в Зеленограде«? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В префектуре говорят — «не сложилось». И подрядчики не могут справиться, приходят-уходят, и сам факт простоя и затягивания работ усугубляет сложность работ с коммуникациями.