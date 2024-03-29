Магазин продуктов «Чижик» открылся на Московском проспекте 29.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Он расположен в корпусе 606А — это пристройка из красного кирпича к длинному жилому дому. Вход в магазин со двора. Время работы с 9 до 21 часа

Внутри ничего особенного, кроме затейливой планировки — с непривычки можно заблудиться (правда, план эвакуации висит на видном месте).

У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Но по формату это «жесткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Когда открывали магазин этой сети рядом с Зеленоградом, мы сравнивали цены с «Пятёрочкой» — действительно, на многие позиции цена была ниже. А ещё на ценниках в «Чижике» пишут цену за килограмм, это позволяет осознанно выбрать товар с меньшей ценой.

В Зеленограде сейчас уже работает три магазина этой сети — в 3-м и 23-м микрорайоне, а ещё один на Центральной площади — до него от нового магазина около 350 метров.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 6, новое место, что внутри, магазин чижик
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Магазин продуктов «Чижик» открылся на Московском проспекте Новости
Расширять парковку возле больницы на Каштановой аллее начнут в конце апреля и закончат за два месяца Новости
Значительные изменения расписания электричек 30 и 31 марта Новости
Летние IT-каникулы в компьютерной академии «ТОП» — только в конце марта скидка 20% Реклама
Новый подземный переход на станции Крюково заливает водой. Возможно потому, что при строительстве оставили часть старого тоннеля Новости
«Мосэнергосбыт» предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии Новости
Требуются упаковщики собирать подарочные наборы с парфюмерией и прочей продукцией. Работа легкая Реклама
Зарядную станцию для электромобилей открыли возле «Пятёрочки» в корпусе 1508 Новости
«Альфа-банк» в 18-м микрорайоне открылся после ремонта в новом формате. Вот что там теперь внутри Новости
Счастливая неделя в сети фитнес-клубов FITNESSON — до 31 марта стоимость абонемента на 10 месяцев с тренером снижена до 29 900 рублей Реклама
Новую станцию МЦД «Химки-2» предложили назвать «Монумент» Новости
Небольшая кофейня Latte&Cup открылась в Голубом Новости
Студия эстетики L•O•V приглашает на гидромассаж Реклама
В опасном для пешеходов проезде, где два года «строят дорогу», решили убрать временный переход Новости
Открыт новый путепровод на Ленинградском шоссе возле «Меги» Новости
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте Новости
Мальчику из Зеленограда с редким заболеванием нужна помощь, чтобы он мог вставать Новости
Дни открытых дверей в IDOL FACE — 28-30 марта. Скидка 20% на всё, включая абонементы Реклама
Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа Новости
Прокат самокатов вернулся в Зеленоград — пока только один сервис Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 30 марта в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
«Вкусно — и точка» скоро откроется в «Зеленопарке» Новости
Пассажиры автобуса подрались до крови. Возможно, на межнациональной почве Новости
Вода Ново-Иерусалимская из артезианской скважины — в новом магазине в Горетовке Реклама
Эксперимент с отменой мигающего зеленого ЦОДД могут закончить 1 мая Новости
Строители дома на улице Полагушина провоцируют аварии, перекрывая узкую дорогу Новости
День открытых дверей в Центре психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» — 31 марта на Георгиевском проспекте, 33, корпус 6 Реклама
Шутка про асфальт, который сходит вместе со снегом, снова стала реальностью в Зеленограде. И вот почему Истории
Приз «Автохлам года» получает автомобиль-склад О470XM777. Он давно кочует по Зеленограду, а чиновники бессильны Жизнь
Мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» — 6 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Проходящий через Зеленоград до метро автобус №440 решили отменить. Вместо него пустят больше автобусов до Крюково Новости
Кормушка для белки со взлетно-посадочной полосой Жизнь
«История в отеле» — танцевальное шоу от мировых звезд — 11 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Коммунальщики из Менделеево помогли разбирать завалы после теракта в «Крокусе» Новости
Учитель школы 1557 Дмитрий Башлыков пропал без вести во время теракта в «Крокусе» Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру