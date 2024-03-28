Сейчас движение по новому мосту открыто в обе стороны. Также построены эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра и съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11. Работы на «боковых проездах» завершат до конца года, сообщил мэр Собянин.