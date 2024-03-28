Сейчас движение по новому мосту открыто в обе стороны. Также построены эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра и съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11. Работы на «боковых проездах» завершат до конца года, сообщил мэр Собянин.
Новый путепровод через железную дорогу заменил старое сооружение, построенное в начале 60-х годов. Он стал почти в два раза длиннее — 521 м, выше и шире: вместо шести теперь восемь полос движения.
Помимо улучшения движения машин, новый путепровод позволит проложить дополнительные железнодорожные пути для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург
Что дальше:
- начнут сносить мост на кругу у «Меги» (закончат в сентябре)
- на месте старого моста «круг» расширят. Он станет больше в два раза, а пропускная способность трассы увеличится
- от расширенного круга появится дорога, проходящая под мостом, к будущей станции МЦД Химки-2
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