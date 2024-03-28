Зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги» убирает столбик, чтобы зимой на тротуар могла въехать уборочная техника. Но кроме неё на тротуар заезжают десятки машин и на зиму он превращается в парковку. В итоге и снег почистить нормально не получается, и пешеходы недовольны. Некоторые идут на принцип и буквально своими телами перекрывают проезд для машин.

За пять лет существования проблемы придумать какой-то иной способ ограничения проезда ни коммунальщики, ни чиновники не смогли, хотя у человечества есть наработки. Комиссия по безопасности дорожного движения поручила «Автодорогам» «проработать вопрос установки временных ограждений на въездах на пешеходную зону», но результат пока неизвестен.

Не получилось и наладить неотвратимость наказания за парковку на тротуаре. Несмотря на поручения префектуры, ГИБДД должной активности не проявляет. По крайней мере, к заметному результату действия автоинспекции не привели.

Кстати, сейчас осталось ещё одна небольшая проблема — знак «только направо» перед выездом на Центральный проспект стоит так далеко, что некоторые водители пытаются повернуть на тротуар вместо дороги. То ли знак надо переставить поближе к дороге, то ли дополнить гранитные столбики световозвращающими элементами.