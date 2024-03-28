Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте 28.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги» убирает столбик, чтобы зимой на тротуар могла въехать уборочная техника. Но кроме неё на тротуар заезжают десятки машин и на зиму он превращается в парковку. В итоге и снег почистить нормально не получается, и пешеходы недовольны. Некоторые идут на принцип и буквально своими телами перекрывают проезд для машин.

За пять лет существования проблемы придумать какой-то иной способ ограничения проезда ни коммунальщики, ни чиновники не смогли, хотя у человечества есть наработки. Комиссия по безопасности дорожного движения поручила «Автодорогам» «проработать вопрос установки временных ограждений на въездах на пешеходную зону», но результат пока неизвестен.

Не получилось и наладить неотвратимость наказания за парковку на тротуаре. Несмотря на поручения префектуры, ГИБДД должной активности не проявляет. По крайней мере, к заметному результату действия автоинспекции не привели.

Кстати, сейчас осталось ещё одна небольшая проблема — знак «только направо» перед выездом на Центральный проспект стоит так далеко, что некоторые водители пытаются повернуть на тротуар вместо дороги. То ли знак надо переставить поближе к дороге, то ли дополнить гранитные столбики световозвращающими элементами.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, центральный проспект
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