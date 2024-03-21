За зиму пешеходный тротуар вдоль Центрального проспекта превратился в парковку, потому что убрали ограждающие столбики. Директор зеленоградского ГБУ «Автомобильные дороги» Вардан Карпов объяснял комиссии по безопасности дорожного движения, что убрал столбики на зиму — для уборки и вывоза снега.

В феврале комиссия поручила ему восстановить столбики до 20-го марта. Снег растаял, срок поручения истёк, столбиков нет.

Что случилось, Вардан Арташесович? Напоминаем вам также о другом поручении — «проработать вопрос установки временных ограждений на въездах на пешеходную зону». Это вы должны были сделать месяц назад. Получилось? Проработали вопрос?

Что уж говорить о других поручениях комиссии — в адрес ГИБДД (ответственный Гришин В.Н) и МАДИ (ответственный Григорян Р.А.) — постоянно «усилить контроль в части паркования на тротуаре». Простыми словами — эвакуировать оттуда машины. Очевидно, контроль усилен недостаточно — машины с тротуара никуда не делись.

Конечно, приказать комиссия не может, её роль — координирующая. Но зачем нужна комиссия, если её поручения так откровенно саботируют, тоже непонятно. Бороться с парковкой на широком тротуаре Центрального проспекта городская администрация начала ещё в 2019-м году, когда после его реконструкции мест для машин стало меньше. Тогда префектура объявила о «зачистке» пешеходной зоны с помощью эвакуаторов и обещала делать это регулярно. Неспособность за пять лет решить эту проблему поражает.