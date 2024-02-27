В префектуре поручили ГБУ «Автомобильные дороги» (ответственный Карпов В.А.) ещё к прошлому четвергу «проработать вопрос установки временных ограждений на въездах на пешеходную зону и представить результаты». Что они там проработали, неизвестно, но только изменений нет.

Убрать ограждение было бы приемлемо, если бы ответственные за эвакуацию — ГИБДД (Гришин В.Н.) и МАДИ (Григорян Р.А.) — занимались бы своим делом. Сейчас им предписано «усилить контроль» — проще говорят, эвакуировать неправильно припаркованные машины. Практика зачистки этого тротуара с 2019 году показывает, что работает только массовая, многократная, неминуемая эвакуация.

Но добиться этого никакое ведомство не может (или не хочет). Дошло до того, что водителей гоняют местные жители, но перекрыть тротуар своими телами круглосуточно они тоже не могут.