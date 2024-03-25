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Пациенты в поликлиниках толпятся возле экрана электронной очереди, потому что нет звукового оповещения 25.03.2024 ZELENOGRAD.RU

«Люди сбились в кучку вокруг экрана, высматривая свои цифры. Вход в два кабинета, смена цифр очень быстрая и происходит в полной тишине, все пациенты по умолчанию должны быть способны стоять возле экрана, хорошо видеть и быстро соображать. Банкетки у противоположной стороны свободны — с них экран не видно. Была бы озвучка, не было бы толпы — все бы рассосались вдоль стеночек», поделилась в зеленоградском чате своими впечатлениями об электронной очереди на сдачу крови в одной из поликлиник наша читательница Светлана.

В других кабинетах звуковое оповещение не так критично. Например, в очереди к терапевту номера сменяются довольно медленно, но при быстром потоке его не хватает.

Запроектировано ли аудио-оборудование и настройки голосового оповещения в принципе, и можно ли его включить, неизвестно. Выясним это в департаменте здравоохранения.

Электронная очередь предусмотрена новым стандартом московских поликлиник, по которому ремонтируются все зеленоградские. Рассказывая об этом стандарте, мэр Собянин говорил, что «вместо очередей и толчеи появилась электронная запись». Однако без голосового оповещения электронная запись снова привела к толчее.

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Метки:
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