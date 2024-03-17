На переходе через Сосновую аллею, где сбили трёх человек, включили новый светофор. Водители могут не волноваться 17.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Светофор заработал на переходе между 6 и 7 микрорайонами, напротив корпуса 704. Здесь неоднократно сбивали людей, но чиновникам потребовалось больше года, чтобы решить проблему. До этого здесь ограничили скорость до 40 км/ч и поставили камеру для контроля (но многие всё равно ездят 59 из-за нештрафуемого порога).

Когда о решении установить светофор стало известно, многие водители негодовали — мол, в ста метрах есть переход со светофором, пусть пешеходы идут туда, а эту опасную «зебру» надо просто ликвидировать. Не исключено, что это мнение серьезно влияло на автомобилефильное лобби в префектуре, которое если и не тормозило, то и не способствовало быстрой установке светофора.

Однако водители могут не волноваться — этот светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы и, похоже, всегда горит зеленым для машин, пока не нажмут на кнопку. После нажатия, зеленый загорается примерно через пять секунд. То есть пешеходам тоже удобно.

Почему бы не начать оснащать светофорами, работающими в таком режиме, все нерегулируемые переходы через дороги с четырьмя и более полосами, непонятно — это решение было принято ещё несколько лет назад, но фактически не выполняется. Пока же безопасность пешеходов на зеленоградских дорогах обеспечивается по принципу «когда собьют, приходите».

Ещё один светофор на Сосновой аллее установили на переходе возле «Водоканала», но пока не включили.

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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, светофор, сосновая аллея
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