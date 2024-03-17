Светофор заработал на переходе между 6 и 7 микрорайонами, напротив корпуса 704. Здесь неоднократно сбивали людей, но чиновникам потребовалось больше года, чтобы решить проблему. До этого здесь ограничили скорость до 40 км/ч и поставили камеру для контроля (но многие всё равно ездят 59 из-за нештрафуемого порога).

Когда о решении установить светофор стало известно, многие водители негодовали — мол, в ста метрах есть переход со светофором, пусть пешеходы идут туда, а эту опасную «зебру» надо просто ликвидировать. Не исключено, что это мнение серьезно влияло на автомобилефильное лобби в префектуре, которое если и не тормозило, то и не способствовало быстрой установке светофора.

Однако водители могут не волноваться — этот светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы и, похоже, всегда горит зеленым для машин, пока не нажмут на кнопку. После нажатия, зеленый загорается примерно через пять секунд. То есть пешеходам тоже удобно.