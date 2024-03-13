В ближайшие выходные с 10 до 13 часов поезда не будут ходить на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала. Поэтому запустят бесплатные компенсационные маршруты. 16 и 17 марта они будут работать с 10:00 до 13:00, а 23-24 марта и 30-31 марта с 13:30 до 15:30.

Автобус КМ1: от Крюковской площади до метро Ховрино по платной трассе М11 (экспресс)

Автобус КМ4: от Фирсановской (Шоссейная улица) до станции Сходня (Первомайская улица)

Автобус КМ2: от Сходни (Первомайская улица) до метро Ховрино

Автобус КМ3: от станции Химки (Московская улица) до метро Ховрино (экспресс)

Как часто будут ходить компенсационные автобусы, неизвестно.

От платформ Подрезково и Новоподрезково можно доехать на КМ2 с остановки на Новосходненском шоссе, также автобусом 283 до метро Речной вокзал и 283к до метро Ховрино. Эти маршруты тоже бесплатные.

От остальных станций ходят регулярные московские маршруты:

От Левобережной автобус 344 до метро Ховрино

От Грачевской: автобус 191 — до метро Селигерская, 215к — до метро Петровско-Разумовская, 154 — до метро, МЦК, D1 Окружная.

Причина отмен — работы по усилению контактной сети на участке Крюково—Ленинградский вокзал, а также строительству путепроводной развязки на станции Ховрино.