Отмены и переносы электричек в августе объявил МТППК. Причина — реконструкция станции Крюково. Кроме отмен у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия. МТТПК не объявляет об этом конкретно и советует перед поездкой сверяться с расписанием.
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