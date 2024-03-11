В 1993 году Слесарев начал работать заместителем директора школы 1710 в 4-м микрорайоне, затем на той же должности в гимназии 1528, а в 2008 году возглавил её, проработав на должности директора 13 лет. Затем ещё год возглавлял школу 1353.
В 2022-м году избран депутатом муниципального округа Старое Крюково (8 и 9-й микрорайоны), и возглавил его.
«Андрея Сергеевича знали как доброжелательного, чуткого и внимательного руководителя, он любил свою работу, умел найти подход к каждому члену коллектива и ученику, за что пользовался заслуженным уважением», говорят в школе 1528.
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