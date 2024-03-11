«Друзья, что вы знаете о выгорании на работе? Мы теперь знаем немного больше», — написали в соцсетях «Это бара» в корпусе 1824. В прошлый четверг, 29 февраля, в баре произошел пожар. Его удалось вовремя ликвидировать — пожарные сработали быстро. Но помещение оказалось в плачевном состоянии — бар пришлось закрыть для восстановления.

Помог опыт работы в ковидный карантин — на время ремонта бар призвал постоянных посетителей покупать фирменные футболки и настойки, чтобы помочь ему пережить непростые времена.