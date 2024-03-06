Жильцы заварили мусоропровод, но всё равно вынуждены платить за него 06.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Собственники одного из домов 17-го микрорайона ещё четыре года назад на общем собрании решили закрыть мусоропровод. Управляющая компания заварила крышки мусоропроводов на всех этажах. Разница между тарифом «с мусоропроводом» и без него около трёх рублей с квадратного метра. Разница образуется за счет обязательных работ по обслуживанию мусоропровода. Поэтому собственники провели дополнительное собрание на котором решили не проводить эти обязательные работы.

До прошлого года дом обслуживался по тарифу «без мусоропровода», однако с января МФЦ по какой-то причине решило вновь считать этот дом «с мусоропроводом». Проблему обнаружили в конце года.

Один их жильцов обратился в жилищную инспекцию. Переписка между инспекцией, управляющей компанией, МФЦ, расчетным центром длится несколько месяцев и пока не закончилась. Однако предварительное решение, похоже будет не в пользу жителя. Причина такая: законсервировать мусоропровод (то есть демонтировать или заварить люки) недостаточно, чтобы дом считался «без мусоропровода». Ведь сам ствол мусоропровода «по факту не демонтирован», объяснили в жилищной инспекции.

Эта казуистика приносит управляющей компании немалый дополнительный доход: в доме более шестисот квартир, по 3 рубля 43 копейки с квадратного метра за год получается около миллиона рублей — только за то, что жители сами выносят мусор на улицу. При этом управляющая компания не против применять тариф «без мусоропровода», но не может это сделать из-за МФЦ.

Переписка продолжается. Окончательный ответ должен прийти в начале апреля. Если в перерасчете снова откажут, следующим шагом, возможно, станет обращение в прокуратуру и в суд.

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), мусоропровод
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