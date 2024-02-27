«В связи с конструктивными недочетами при установке, пользоваться навесами в зимний период запрещено» — такие объявления появились на беседках для пикников, установленных в зеленоградских лесопарках. Сами беседки обмотали сигнальной лентой. С прошлого лета у беседок обрушиваются крыши, а зимой это стало массовым.

Сначала чиновники объясняли падение крыш действиями вандалов и уверяли, что всё сделано по ГОСТу, хотя в пример приводили стандарты, никак не относящиеся к деревянным беседкам. В префектуре уверяли, что «безопасное пребывание граждан обеспечено». Но это оказалось не так.

Осматривая остатки беседки после падения, становилось очевидно, что крыша держится на двух дощечках, гвозди в неё входят в той же плоскости, в которой крыша разъезжается, и когда сверху давит снег, гвозди вылезают. На свежих фотографиях огороженных беседок хорошо видно, как разъезжается крыша, прежде чем рухнуть. Вероятно, это и есть тот самый «конструктивный недочет» — просто непрофессионально и опасно сделанная беседка. Чудом она никого не убила раньше.