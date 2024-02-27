«Ниссан» ехал по Солнечной аллее в сторону МИЭТ и врезался в ехавший перед ним «Джилли», водитель которого обратился за медпомощью. ГИБДД указывает, что место столкновения — «напротив корпус 803», то есть как раз перед светофором. Однако в качестве причины ДТП указан неправильный выбор дистанции.

Многие водители, недовольные отменой зеленого мигания на светофорах, решат, что причины ДТП в резком торможении первой машины на включившийся желтый. Но даже ГИБДД, где тоже недовольны экспериментом, обвиняет не светофор, а водителя второй машины, который не был готов к возникшей на дороге ситуации.

Кроме того, обстоятельства ДТП могли быть вообще другими — например, первая машина могла притормозить перед поворотом. Раньше уже было много случаев когда в попутном столкновении перед светофором отсутствие зеленого мигания оказывалось ни при чем.