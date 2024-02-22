Появились первые реакции транспортных чиновников на жалобы зеленоградцев после отмены 17-го автобуса. Ответ на первый взгляд выглядит как отписка, но с другой стороны, это признание в том, что изменение маршрутной сети могло и не привести к желаемым результатам.

Чтобы не цитировать многословный ответ дептранса целиком, вот его самые важные тезисы с комментариями:

«Основная цель улучшений маршрутной сети — предоставить максимально возможному числу жителей эффективный и быстрый способ добраться до интересующих объектов». Эта банальная мысль важна потому, что здесь нет ни слова про необходимость обязательно доставлять пассажиров к МЦД или обязательно перевозить их из одной части города в другую, как часто говорили раньше

Дептранс советует после отмены 17-го маршрута пользоваться автобусами 1, 14, 19, 20, 400К «для проезда с западной части улицы Логвиненко». Здесь все маршруты, кроме 20-го, не решают проблему жителей 16, 17 и части 15-го микрорайонов. Похоже, дептранс пока не понял, что именно он испортил

За функционированием этих маршрутов осуществляется постоянный контроль, а также организован сбор и систематизация поступающих обращений, сообщает дептранс. Мы не знаем, насколько добросовестно и профессионально они это делают, но это означает, что и личные обращения и публикации в СМИ, особенно с вашими свидетельствами, имеют значение.

После анализа собранных данных дептранс при необходимости внесет изменения в маршрутную сеть и параметры маршрутов. Это значит, что вопрос не закрыт — надо помочь дептрансу собрать данные о проблемах на маршруте, присылайте фото и видео переполненных автобусов, а также информацию о долгом ожидании в комментарии, в редакцию (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru) или в департамент.

Напомним, что после обращения нашей редакции, префектура попросила дептранс обратить внимание на две с лишним тысячи подписей под петицией вернуть 17-й автобус или как-то иначе решить созданную департаментом транспортную проблему