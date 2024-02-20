Префектура попросила департамент транспорта решить проблему переполненных автобусов в районе Крюково 20.02.2024 ZELENOGRAD.RU

? Об этом сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов в ответ на письмо «Зеленоград.ру» о том, что петиция за возврат 17-го автобуса набрала более двух тысяч подписей.

«Инициаторы петиции имеют возможность самостоятельно направить соответствующее обращение в департамент транспорта. Вместе с тем, со своей стороны префектура направила обращение в департамент с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и найти пути решения вопроса», — написал в нашу редакцию Морозов.

Уже две недели часть жителей 14, 15, 16 и 17 микрорайонов без нормального автобусного сообщения — после отмены 17-го маршрута. Назначение дополнительных автобусов на 20-й маршрут не решило проблему: «Сегодня на остановке на улице Логвиненко собралась куча народа, простоял 28 минут, за это время прошёл один битком набитый 20-й автобус, никто в него не влез, в итоге пропустил две электрички и опаздываю на работу», написал читатель «Зеленоград.ру» в пятницу утром.

То есть произошедшие в начале февраля изменения маршрутной сети не только лишили привычных транспортных связей микрорайоны нового города, но и мешают подвозить людей к станции МЦД — а ведь именно это было целью департамента транспорта.

Если раньше 20-й маршрут лишь дополнял 17-й, то теперь на него легла вся нагрузка. Маршрут длинный, автобусов мало, пассажиров много. В этой ситуации поездки 20-го автобуса до отдаленного кладбища в Рожках стали совершенно неадекватны сложившейся ситуации. Добавлять на чрезмерно длинный маршрут ещё и ещё автобусов — это как носить воду решетом.

Будем следить за перепиской префектуры и департамента транспорта. Будет полезно, если вы пришлете примеры трудностей, с которыми вы сталкиваетесь при поездках на автобусах — с точным временем, маршрутом, фото или видео. Например, на фото попытка сесть в автобус 400 Т, чтобы уехать в Крюково из 23-го микрорайона после ожидания в 35 минут.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобусы, автобус 17, автобус 20
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Оценить изменения в автобусных маршрутах предлагают в мэрии. Странный опрос появился на сайте «Активный гражданин» Новости
Ближайшие стендап-мероприятия Зеленограда — 20-22 февраля Афиша
Фонтан в парке Победы снова начали капитально ремонтировать. Чтобы исправить ошибки прежнего ремонта, придётся потратить сто миллионов рублей Новости
В префектуре отказались возобновить регулярные встречи с жителями и предложили приходить на личный прием Новости
Бесплатный мастер-класс «Программирование на Python» — 24 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Голубое свяжут с Зеленоградом новой дорогой. Но года через два Новости
Прокуратура заставила почистить парковки от снега Новости
Шоу «Фиксики Спасатели времени» — 28 февраля в ДК МИЭТ. Идёт розыгрыш 2 билетов на шоу Афиша
Срок ожидания приема врачей-специалистов в московской поликлинике — два дня. Об этом Собянин доложил Путину, а мы проверили Новости
Префектура попросила департамент транспорта решить проблему переполненных автобусов в районе Крюково Новости
Вечеринка знакомств в формате экспресс-свиданий — 25 февраля в «SERDAR кафе» Афиша
Ремонт Фирсановского моста обещают закончить осенью. Для этого наконец-то изготовили металлические балки Новости
Остановка в Зеленограде, поезда каждые 15 минут, время в пути два часа, билеты по пять тысяч. Как продвигается проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург Новости
Григорий Лепс в Зеленограде — 17 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Жилой комплекс «Зеленоградская Ривьера» во 2-м микрорайоне получил разрешение на строительство Новости
Регулярные встречи с главами управ и префектом нужны большинству зеленоградцев. Их отменили из-за ковида Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Прощание с бумагой» — 25 февраля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Привлечь к уборке снега дополнительно почти полторы тысячи человек обещал префект. Но только в случае необходимости Новости
Несколько десятков постаматов поставят на зеленоградских улицах Новости
Пальтовые и теплые костюмные ткани со скидкой 20% — до 18 февраля в сети магазинов и ателье «Я Сама» Реклама
Добираться до новых зеленоградских заводов становится всё сложней — работники жалуются на неудобный общественный транспорт Новости
Против строительство завода рядом с МЖК выступил московский комитет по архитектуре. Теперь столичные и областные чиновники будут договариваться Новости
В большом дворе в 20-м микрорайоне всю плитку заменят на асфальт. А денег за это возьмут мало Новости
Три корпуса нового технопарка ОЭЗ ввели в строй на проспекте Генерала Алексеева Новости
Петиция за возврат 17-го автобуса набрала за неделю две тысячи подписей. Что дальше? Новости
Детский «Центр нейропсихологии и логопедии «МИР» открывает новый филиал в корпусе 2034 Реклама
Нашелся желающий построить спортивный комплекс на поляне в 11-м микрорайоне. Участок ему отдали фактически бесплатно Новости
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 17 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Как будет развиваться московский транспорт до 2030 года. Самое важное из свежей программы Истории
Новый автобус Голубое-Зеленопарк через станцию МЦД Крюково запустят до начала мая Новости
Уколы красоты в прошлом! «Дни открытых дверей» в салоне IDOL FACE 9-11 февраля Реклама
Может быть моему питомцу пора посетить стоматолога? День бесплатного осмотра в ветклинике «Раденис» Реклама
Пустующую ярмарку в 3-м микрорайоне попробуют спасти мясом и рыбой Новости
Хирурги зеленоградской детской больницы успели вылечить годовалого малыша с опасным кровотечением Новости
Зеленоградские новостройки начали понемногу дешеветь после рекордного подорожания в прошлом году Новости
Ресторан «Грант» на территории МИЭТа закрывается после 25 лет работы. Помещение нужно университету для колледжа Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру