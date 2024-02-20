? Об этом сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов в ответ на письмо «Зеленоград.ру» о том, что петиция за возврат 17-го автобуса набрала более двух тысяч подписей.

«Инициаторы петиции имеют возможность самостоятельно направить соответствующее обращение в департамент транспорта. Вместе с тем, со своей стороны префектура направила обращение в департамент с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и найти пути решения вопроса», — написал в нашу редакцию Морозов.

Уже две недели часть жителей 14, 15, 16 и 17 микрорайонов без нормального автобусного сообщения — после отмены 17-го маршрута. Назначение дополнительных автобусов на 20-й маршрут не решило проблему: «Сегодня на остановке на улице Логвиненко собралась куча народа, простоял 28 минут, за это время прошёл один битком набитый 20-й автобус, никто в него не влез, в итоге пропустил две электрички и опаздываю на работу», написал читатель «Зеленоград.ру» в пятницу утром.

То есть произошедшие в начале февраля изменения маршрутной сети не только лишили привычных транспортных связей микрорайоны нового города, но и мешают подвозить людей к станции МЦД — а ведь именно это было целью департамента транспорта.

Если раньше 20-й маршрут лишь дополнял 17-й, то теперь на него легла вся нагрузка. Маршрут длинный, автобусов мало, пассажиров много. В этой ситуации поездки 20-го автобуса до отдаленного кладбища в Рожках стали совершенно неадекватны сложившейся ситуации. Добавлять на чрезмерно длинный маршрут ещё и ещё автобусов — это как носить воду решетом.

Будем следить за перепиской префектуры и департамента транспорта. Будет полезно, если вы пришлете примеры трудностей, с которыми вы сталкиваетесь при поездках на автобусах — с точным временем, маршрутом, фото или видео. Например, на фото попытка сесть в автобус 400 Т, чтобы уехать в Крюково из 23-го микрорайона после ожидания в 35 минут.