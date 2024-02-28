О начале строительства в апреле дублера Пятницкого шоссе сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Официально (по документам) дублер называется «Пятницкое шоссе (новое направление)», а предстоящее строительство — участком Митино-ЦКАД. Новая дорога призвана разгрузить существующее Пятницкое. Строятся всё новые жилые комплексы, и по данным областного Минтранса (годовой давности), в прилегающих к этому участку трассы жилых кварталах скоро будет более 120 тысяч жителей. Расширять Пятницкое шоссе невозможно из-за плотной жилой застройки, остается только строить новые дороги.

Трасса будет без светофоров, с внеуличными пешеходными переходами. По проекту, новая четырехполосная дорога пройдет почти параллельно существующей трассе возле Благовещенки, Федоровки, поселка Юрловские Холмы, ЖК «Пятницкие Луга», далее по Сабурово, СНТ «Гея» и вольется в Пятницкое шоссе возле СНТ «Светлогорочка» Красногорского района. Само строительство состоит из двух частей — новая дорога длиной около пяти километров и реконструкция существующего участка шоссе от границы Москвы до пересечения с дублером. Для примыкания дорог у «Светлогорочки» планируется расширение участка дороги до шести полос. Построят два путепровода — через дорогу в Сабурово, в СНТ «Гея» — и мост через реку Синичка. Проектом также предполагается строительство тротуаров, велодорожек и установка шумозащитных экранов вдоль будущей трассы.

На проектирование и строительство 1-го участка нового Пятницкого шоссе подмосковные власти выделили девять миллиардов рублей. Одновременно должны строить дорогу к ЖК «Пятницкие луга», чтобы связать Пятцникое шоссе с дублером. В Сабурово построят новую дорогу к дублеру и реконструируют существующую — чуть больше километра.

Дорогу построят за бюджетные деньги, поэтому проезд будет бесплатным — это решение было принято в 2022 году.