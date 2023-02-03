Начались подготовительные работы к строительству выезда из Юрлово — дороге, которая соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Завершить стройку планируется осенью 2024 года. Дублер Пятницкого обещают начать строить в этом году.

Сейчас работы на этапе установки ограждения, размещения строительного городка и начала переустройства коммуникаций, сообщили в областном Минтрансе. Предусмотрены реконструкция 700 метров Пятницкого шоссе, строительство развязки в одном уровне с шоссе, строительство четырехполосной дороги длиной полтора километра от пересечения с шоссе в районе Благовещенки вдоль Фёдоровки до примыкания к будущему новому направлению Пятницкого шоссе. А также строительство моста через реку Баньку, устройство пешеходной зоны и велодорожки (в перспективе будет продлена), переустройство двух остановок «Фёдоровка», строительство надземного перехода и двух новых остановок в Юрлово.