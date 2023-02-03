Началось строительство выезда из Юрлово. Это первый этап строительства дублёра Пятницкого шоссе 03.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Начались подготовительные работы к строительству выезда из Юрлово — дороге, которая соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Завершить стройку планируется осенью 2024 года. Дублер Пятницкого обещают начать строить в этом году.

Сейчас работы на этапе установки ограждения, размещения строительного городка и начала переустройства коммуникаций, сообщили в областном Минтрансе. Предусмотрены реконструкция 700 метров Пятницкого шоссе, строительство развязки в одном уровне с шоссе, строительство четырехполосной дороги длиной полтора километра от пересечения с шоссе в районе Благовещенки вдоль Фёдоровки до примыкания к будущему новому направлению Пятницкого шоссе. А также строительство моста через реку Баньку, устройство пешеходной зоны и велодорожки (в перспективе будет продлена), переустройство двух остановок «Фёдоровка», строительство надземного перехода и двух новых остановок в Юрлово.

«Дорога улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок», пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. В Юрлово строится очередной многоэтажный жилой комплекс «Пятницкие луга» (ранее «Юрлово») — дорогу строят прежде всего — или в том числе — для него.

Нового направления шоссе, о котором говорит министр, пока нет. Строительство дублера Пятницкого шоссе планируют вести два года, с 2023 по 2025-й. По проекту, новая четырехполосная дорога пройдет почти параллельно существующей трассе возле Благовещенки, Федоровки, поселка Юрловские Холмы, ЖК «Пятницкие Луга», далее по Сабурово, СНТ «Гея» и вольется в Пятницкое шоссе возле СНТ «Светлогорочка» Красногорского района. Само строительство состоит из двух частей — новая пятикилометровая дорога и реконструкция существующего участка шоссе от границы Москвы до пересечения с дублером. По данным областного Минтранса, в прилегающих к этому участку трассы жилых кварталах скоро будет более 120 тысяч жителей. Расширять Пятницкое шоссе невозможно из-за плотной жилой застройки, остается только строить новые дороги.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пятницкое шоссе, деревня юрлово, сюжет: дублер пятницкого шоссе, жк юрлово (пятницкие луга)
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