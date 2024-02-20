В январе-феврале были выявлены нарушения регламента содержания дорог — парковки, в том числе места для инвалидов, были недостаточно почищены от снега и льда. Прокуратура внесла представление ГБУ «Автомобильные дороги», и сейчас места расчищены.

Если такая проблема есть во дворе или на дороге, можно пожаловаться в прокуратуру, будет проведена проверка, рассказала на радио «Зеленоград сегодня» помощник прокурора Зеленограда Мария Мезенева. Реакция прокуратуры не связана с массовостью обращений — оно может быть и единичными. Прокурор может и сам инициировать проверку. «Мы все живем в Зеленограде, ездим на работу и нуждаемся в чистых дорогах», отметила помощник прокурора.

Обратиться в прокуратуру можно через их сайт. Зеленоградская прокуратура находится в корпусе 337, телефоны 8-499-735-25-60, 8-499-735-22-50.

Дворы и местные проезды — зона ответственности «Жилищника». Магистральные дороги в ведении ГБУ «Автомобильные дороги». Жаловаться на снег и лёд можно непосредственно в «Жилищник», префектуру и на портал «Наш город». Если это не помогает, можно обратиться в ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций Москвы. Инструкция здесь.