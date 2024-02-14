Строительство завода рядом с МЖК не согласовал областной комитет по архитектуре 14.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Сейчас этот участок, согласно генплану, расположен в зоне озелененных территорий (зона парков), предназначен под рекреационные цели, фактически на нем лес и река, он частично находится в водоохранной зоне — местные жители против строительства.

Чтобы узаконить строительство завода на месте леса рядом с зеленоградскими домами и школой необходимо было внести изменения в генплан. В октябре прошлого года заявку на эти изменения подало АО «Технопарк» — организация, входящая в группу компаний «Крост», которая получила спорный участок для строительства завода.

Однако комитет по архитектуре и градостроительству Московской области подготовил заключение о несогласии с планируемыми изменениями в генплан. В связи с этим комитет во вторник распорядился создать согласительную комиссию с участием чиновников комитета и представителя местной администрации.

Что именно не понравилось комитету и что будут обсуждать на согласительной комиссии, пока неизвестно, однако своё решение она должна вынести не позднее середины апреля.

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мжк (микрорайон 5а), сюжет: строительство завода крост рядом с мжк
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Строительство завода рядом с МЖК не согласовал областной комитет по архитектуре Новости
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