Чтобы узаконить строительство завода на месте леса рядом с зеленоградскими домами и школой необходимо было внести изменения в генплан. В октябре прошлого года заявку на эти изменения подало АО «Технопарк» — организация, входящая в группу компаний «Крост», которая получила спорный участок для строительства завода.

Однако комитет по архитектуре и градостроительству Московской области подготовил заключение о несогласии с планируемыми изменениями в генплан. В связи с этим комитет во вторник распорядился создать согласительную комиссию с участием чиновников комитета и представителя местной администрации.

Что именно не понравилось комитету и что будут обсуждать на согласительной комиссии, пока неизвестно, однако своё решение она должна вынести не позднее середины апреля.